Barcelona encaminha contratação de Rodri por mais de R$ 450 milhões

Chegou ao fim a maior novela da janela de transferências do verão europeu. O Barcelona encaminhou neste domingo (16) a contratação do meia Rodri, do Manchester City, da Inglaterra. Dessa forma, o clube catalão vai desembolsar 75 milhões de euros (R$ 453,2 milhões) para contratar o melhor jogador da Copa do Mundo de 2026, segundo o jornalista Fabrizio Romano.

O Barcelona aumentou a proposta em 25 milhões de euros (R$ 151 milhões) para chegar a um acordo com o Manchester City. Sem o Real Madrid na disputa, o clube catalão encaminhou o acerto com o meio-campista, mas ainda restava se acertar com o clube inglês. Assim, o principal impasse era o valor da transferência.

Rodri ficou fora da disputa da Supercopa da Inglaterra, neste domingo, em Wembley. Sem o meio-campista, o Manchester City perdeu para o Arsenal por 3 a 0. Eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2026, o jogador deixa o clube inglês após sete temporadas, onde disputou 298 jogos, marcou 28 gols e deu 30 assistências.

Durante a passagem pelo Manchester City, Rodri conquistou 13 títulos. Entre eles, a Liga dos Campeões de 2022/23 e o Mundial de Clubes de 2023 contra o Fluminense. Além disso, o meio-campista também superou Vini Jr na disputa da Bola de Ouro de 2024, o que rendeu polêmica. Agora, eles serão rivais na Espanha.

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