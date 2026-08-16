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Liverpool supera Como em último amistoso antes do começo da temporada

Liverpool supera Como em último amistoso antes do começo da temporada
Liverpool supera Como em último amistoso antes do começo da temporada -

No último amistoso de preparação antes do início das competições nacionais, o Liverpool deu alegria para sua torcida neste domingo (16), em Anfield. Isso porque derrotou por 2 a 0 o Como, da Itália, com gols de Gakpo e Jacquet.

O time inglês abriu o placar aos 23 minutos da primeira etapa em uma jogada rápida pela direita. E de holandês para holandês. Frimpong avançou com velocidade e cruzou para Cody Gakpo, que apareceu livre na segunda trave e finalizou com precisão para superar o goleiro Butez.

Pouco antes do intervalo, aos 44 minutos, os Reds ampliaram após cobrança de escanteio. Van Dijk recuperou a bola na entrada da área e acionou Gakpo pela esquerda; o atacante cruzou rasteiro para Jérémy Jacquet, que apenas completou para o fundo da rede, garantindo o segundo gol da partida.

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Próximo compromissos de Liverpool e Como

Com o resultado em seus domínios, o Liverpool encerrou sua pré-temporada com confiança e agora volta suas atenções para a estreia na Premier League. No próximo domingo (23), os Reds estreiam contra o Newcastle, às 12h30 (de Brasília), no St James’ Park.

O Como, por sua vez, inicia sua caminhada na Serie A italiana diante da Udinese no sábado (22), às 13h30 (de Brasília). O duelo será fora de casa, no Bluenergy Stadium.

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