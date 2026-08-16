Liverpool supera Como em último amistoso antes do começo da temporada

No último amistoso de preparação antes do início das competições nacionais, o Liverpool deu alegria para sua torcida neste domingo (16), em Anfield. Isso porque derrotou por 2 a 0 o Como, da Itália, com gols de Gakpo e Jacquet.
O time inglês abriu o placar aos 23 minutos da primeira etapa em uma jogada rápida pela direita. E de holandês para holandês. Frimpong avançou com velocidade e cruzou para Cody Gakpo, que apareceu livre na segunda trave e finalizou com precisão para superar o goleiro Butez.
Pouco antes do intervalo, aos 44 minutos, os Reds ampliaram após cobrança de escanteio. Van Dijk recuperou a bola na entrada da área e acionou Gakpo pela esquerda; o atacante cruzou rasteiro para Jérémy Jacquet, que apenas completou para o fundo da rede, garantindo o segundo gol da partida.
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Próximo compromissos de Liverpool e Como
Com o resultado em seus domínios, o Liverpool encerrou sua pré-temporada com confiança e agora volta suas atenções para a estreia na Premier League. No próximo domingo (23), os Reds estreiam contra o Newcastle, às 12h30 (de Brasília), no St James’ Park.
O Como, por sua vez, inicia sua caminhada na Serie A italiana diante da Udinese no sábado (22), às 13h30 (de Brasília). O duelo será fora de casa, no Bluenergy Stadium.
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