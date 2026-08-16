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Torcida do Vasco provoca Neymar com máscaras de Bruna Marquezine

Torcida do Vasco provoca Neymar com máscaras de Bruna Marquezine
Torcida do Vasco provoca Neymar com máscaras de Bruna Marquezine -

O clima hostil tomou conta de São Januário no pré-jogo entre Vasco e Santos, neste domingo (16), pela 23ª rodada do Brasileirão. Afinal, a torcida cruzmaltina fez diversas provocações contra Neymar, principal jogador do Peixe. Torcedores chegaram a distribuir máscaras de Bruna Marquezine, ex-namorada do craque, nos arredores e pelas arquibancadas do estádio.

Os torcedores do Vasco fizeram dois tipos de máscaras. Além do rosto de Bruna Marquezine, também fizeram uma com Neymar chorando após a eliminação do Brasil para a Croácia, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, no Catar. Assim, o jogador do Santos foi, de longe, o mais vaiado pela torcida vascaína presente em São Januário.

O relacionamento de Neymar e Bruna Marquezine durou seis anos, entre 2012 e 2018. O casal, no entanto, sofreu com a forte exposição na mídia e viveu entre idas e vindas públicas. Atualmente, o craque do Santos é casado com a modelo e influenciadora Bruna Biancardi, com quem tem duas filhas (Mavie e Mel). Eles também estão esperando mais uma menina, com previsão de nascimento para dezembro.

Vasco e Santos se enfrentam em um confronto direto na luta contra o rebaixamento no Brasileirão. Afinal, o Cruzmaltino é o 18º colocado com 22 pontos, enquanto o Peixe ocupa o 17º lugar com a mesma pontuação. Ambos estão a um ponto do primeiro time fora do Z4. Dessa forma, a vitória é fundamental para as duas equipes.

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