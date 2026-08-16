Vídeo: Thiago Mendes ignora Neymar antes de Vasco x Santos

A rivalidade entre Neymar e Thiago Mendes ganhou um novo capítulo antes mesmo de a bola rolar para Vasco x Santos, neste domingo (16), em São Januário, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o protocolo que antecedeu a partida, o atacante santista estendeu a mão para cumprimentar o volante vascaíno, mas Thiago Mendes não correspondeu e deixou o camisa 10 do Santos no vácuo.

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Além disso, os dois capitães ficaram frente a frente durante o cara ou coroa realizado com a equipe de arbitragem. Mesmo assim, Thiago Mendes manteve distância e não apertou a mão de Neymar. Na sequência, os jogadores trocaram as flâmulas de Santos e Vasco, como determina o protocolo, mas também não conversaram.

A atitude do volante vascaíno acontece depois de uma série de episódios que aumentaram a tensão entre os dois. A rivalidade começou em 2020, quando Thiago Mendes defendia o Lyon e acertou uma entrada dura em Neymar durante uma partida contra o Paris Saint-Germain, pelo Campeonato Francês. A jogada tirou o brasileiro de campo de maca e rendeu cartão vermelho ao meio-campista após revisão do VAR. Posteriormente, a liga suspendeu Thiago Mendes por três partidas.

Seis anos depois, os dois voltaram a se envolver em uma discussão no primeiro turno do Brasileirão, na Vila Belmiro. Na ocasião, Neymar criticou publicamente o volante e o chamou de “babaca” em entrevista ao Sportv. Além disso, Thiago Mendes reclamou da postura do atacante e afirmou que o camisa 10 deveria respeitá-lo.

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