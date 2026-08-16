Lens derrota o favorito PSG e conquista a Supercopa da França

O Lens começou a temporada 2026/27 do futebol francês com o pé direito e em alto estilo. Diante do apoio da torcida, venceu por 1 a 0 o favorito PSG, neste domingo (16), no estádio Félix Bollaert-Delelis, e conquistou pela primeira vez na história a Supercopa da França. Detalhe: o time Sang et Or jogou com um a menos desde o fim do primeiro tempo e mesmo assim resistiu à pressão.

O todo poderoso PSG, bicampeão europeu e nacional, mandou um time misto a campo, com alguns de seus principais jogadores no banco de reservas, como Marquinhos e Dembele.

O Lens, campeão da Copa da França, começou a partida com intensidade e conseguiu incomodar o PSG, que teve dificuldades para controlar as ações ofensivas. O gol saiu aos 32 minutos, quando Florian Thauvin aproveitou a oportunidade para colocar os donos da casa em vantagem.

Entretanto, a situação do Lens ficou complicada aos 39 minutos. O zagueiro Kyllian Antonio recebeu cartão vermelho, deixando a equipe com apenas dez jogadores. A expulsão mudou o panorama da partida e obrigou o Lens a recuar para proteger a vantagem.

VAR anula gol do PSG

O PSG, aliás, aumentou o domínio territorial depois do intervalo e passou a pressionar com mais intensidade, aproveitando a superioridade numérica. Luis Enrique também mexeu na equipe para tentar aumentar o poder ofensivo. Aos 31, Fabien Ruiz chutou firme de pé esquerdo e balançou a rede. Mas a alegria do PSG durou pouco. O gol foi anulado por impedimento no passe de Vitinha.

Porém, mesmo com o PSG controlando boa parte das ações, o Lens manteve a defesa compacta. Aos 42, um alívio. Nuno Mendes foi expulso por dar uma cotovelada em Skoras e o PSG também ficou reduzido a dez.

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