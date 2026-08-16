Fora o baile: Atlético-MG atropela o Grêmio e sobe na tabela

Diante de 30.126 torcedores, o Atlético-MG venceu por 3 a 0 o Grêmio, na Arena MRV, e confirmou a força dentro de casa pelo Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Galo chegou à 8ª posição, enquanto o Tricolor gaúcho segue pressionado na parte de baixo da tabela, em 15º lugar e flertando com o Z4.
Galo domina e abre vantagem no primeiro tempo
O Atlético-MG começou a partida tomando a iniciativa, enquanto o Grêmio encontrou dificuldades para reagir. Logo aos dois minutos, Renan Lodi recebeu livre pela esquerda e finalizou, mas a bola passou rente à trave e foi para fora. Na sequência, aos 11, o lateral tentou novamente, desta vez com um cruzamento que Diego Caito afastou.
A pressão atleticana continuou e, aos 18 minutos, o Galo finalmente abriu o placar. Igor Gomes cobrou escanteio na primeira trave, e Vitor Hugo subiu mais alto que os defensores para cabecear e balançar as redes. Depois do gol, o Grêmio tentou responder, mas o time mineiro controlou as investidas tricolores e manteve a vantagem.
Galo mantém pressão e amplia goleada
O Atlético-MG voltou para o segundo tempo disposto a confirmar a vitória e manteve o controle da partida com boa troca de passes. O Grêmio tentou reagir e buscou alternativas pelas bolas cruzadas, mas encontrou dificuldades para criar. Em uma das melhores oportunidades, Amuzu recebeu dentro da área e finalizou para fora.
Aos 17 minutos, porém, o Galo aproveitou um erro decisivo da defesa gremista. Os visitantes perderam a bola na saída, e Cuello recebeu pela direita antes de finalizar para o fundo das redes, ampliando a vantagem atleticana.
Pouco depois, aos 20 minutos, Cuello apareceu novamente para marcar e transformar o domínio em goleada. Com o segundo gol do atacante na etapa final, o Atlético-MG manteve o ritmo até o apito final e confirmou os três pontos diante da torcida.
ATLÉTICO-MG 3 x 0 GRÊMIO
Campeonato Brasileiro – 23ª rodada
Data e horário: 16/08/2026 (domingo), às 16h (de Brasília)
Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)
Gols: Vitor Hugo (18’/1T, 1-0); Cuello (17’/2T, 2-0); Cuello (20’/2T, 3-0)
ATLÉTICO-MG: Everson; Preciado, Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco, Cissé (Castaño, 16’/2ºT) e Victor Hugo; Igor Gomes (Bernard, 30’/1ºT) e Cuello; Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez.
GRÊMIO: Weverton; Diego Caito, Gustavo Martins (Walter Kannemann, 30’/2ºT) Wallace e Marlon; Noriega, Nardoni (Filip Krovinović, 30’/2ºT) e Villasanti; Pavón (Tetê, 30’/2ºT), Cabral e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.
Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
VAR: Thiago Duarte Peixoto
Cartões amarelos: Pavón (GRE); Preciado (CAM); Cissé (CAM); Renan Lodi (CAM); Kanneman (GRE); Pedro Gabriel (GRE).
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