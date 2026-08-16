Gama goleia o São José-RS e garante acesso à Série C do Brasileirão

O Gama está de volta à Série C do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (16), o Alviverde goleou o São José-RS por 4 a 0, no Bezerrão, em Brasília, e garantiu o acesso à terceira divisão nacional de 2027. Com o resultado, o time também avançou às semifinais da Série D.

A vitória encerrou uma espera de 16 anos do Gama pelo retorno à Série C. Além disso, o resultado recolocou o Distrito Federal na terceirona do futebol brasileiro, o que não acontecia desde 2010.

Diante de 16.245 torcedores, o Gama resolveu a partida ainda no primeiro tempo. Willian Júnior abriu o placar aos 11 minutos, após receber pela direita, cortar para o meio e acertar o ângulo com a perna esquerda. Pouco depois, aos 18, Darlan ampliou de cabeça, aproveitando cobrança de escanteio do próprio Willian Júnior.

Gaúchos perdem pênalti

O São José, inclusive, teve uma oportunidade para diminuir a vantagem aos 30 minutos. Após revisão do VAR, a arbitragem marcou pênalti para a equipe gaúcha. Fábio Rampi, goleiro do São José, assumiu a cobrança, mas acertou a trave direita de Renan Rinaldi.

Nos acréscimos da primeira etapa, Felipe Clemente recebeu de Ramon, finalizou e aproveitou o rebote do goleiro Rampi para anotar o terceiro.

Com 3 a 0 no placar, o Gama controlou a segunda etapa e, assim, praticamente não sofreu pressão. O São José precisava reagir para continuar vivo no confronto, mas encontrou um adversário seguro e disposto a transformar a classificação em goleada.

Aos 29 minutos, Kennedy fechou a conta. Henrique Almeida encontrou o atacante, que finalizou entre as pernas de Rampi e marcou o quarto. A partir daí, a torcida transformou o Bezerrão em uma grande festa.

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