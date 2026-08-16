Gabigol enaltece postura do Santos e exalta Neymar: “Gênio”

Gabigol voltou a brilhar pelo Santos. Autor de um dos gols na vitória do Peixe sobre o Vasco por 3 a 0, neste domingo (16), em São Januário, pela 23ª rodada do Brasileirão, o camisa 9 valorizou a postura da equipe. Afinal, o time paulista teve uma atuação sólida, se defendeu bem e foi letal no ataque para vencer um confronto direto na luta contra a zona de rebaixamento.

“Sabemos que daqui para frente vão ser muitas finais consecutivas. Hoje era um jogo muito importante. É uma vitória que dá confiança. Jogamos bem, a torcida compareceu. Foi praticamente um jogo perfeito. Muito feliz pela vitória e também pelo gol”, disse Gabigol, que abriu o placar para a vitória do Peixe em São Januário.

Jogando fora de casa, o Santos priorizou a defesa e tentou explorar os espaços do Vasco. A estratégia quase deu certo aos 14 minutos, no entanto, Gabigol perdeu chance cara a cara com Léo Jardim. Porém, o camisa 9 se redimiu no segundo tempo. Afinal, ficou novamente de frente para o goleiro vascaíno e abriu o placar aos 22 minutos.

Após abrir o placar, o Santos ganhou confiança e aproveitou um “apagão” do Vasco. Em duas jogadas de bola aérea, o Peixe confirmou a vitória em São Januário. Primeiro, aos 31, Neymar levantou bola na área, Léo Jardim saiu mal e Willian Arão marcou no rebote. Depois, aos 35, o goleiro espalmou a cobrança de falta do camisa 10 nos pés de Luan Peres, que fez 3 a 0.

Gabigol elogia Neymar

O Santos conquistou a sua primeira vitória fora de casa no Brasileirão. Coincidência ou não, o resultado aconteceu justamente no primeiro jogo de Neymar como visitante na competição. O camisa 10, aliás, teve papel importante no triunfo sobre o Vasco, afinal, participou de dois gols. Gabigol exaltou o craque santista.

“É chover no molhado. É um craque, um gênio, um jogador diferenciado. As coisas que a gente o vê fazer no treino, e sabemos que algumas viagens para ele acaba pesando muito. Nós temos 30 jogadores e precisamos assumir a responsabilidade. O Santos não é só Neymar. É claro que com ele fica mais fácil, e tomara que continue assim”, completou o camisa 9.

Com o resultado, o Santos chegou a 25 pontos, deixou a zona de rebaixamento e, agora, ocupa o 14º lugar. O Vasco, por outro lado, caiu para a penúltima posição, com 22. O Peixe volta a campo na próxima quinta-feira (20), às 19h (de Brasília), contra o Macará, no Equador, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

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