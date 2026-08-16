Riquelme Felipe é cortado de jogo decisivo do Flu na Libertadores

O Fluminense terá uma baixa para a decisão contra o Independiente Rivadavia, pelas oitavas de final da Libertadores. Neste domingo (16), o clube informou que o meia-atacante Riquelme Felipe sentiu dores no púbis após o treinamento realizado no CT Carlos Castilho. Assim, não viajará com a delegação para Mendoza, na Argentina.

A partida de volta contra o Independiente Rivadavia acontece na terça-feira (18). Como o primeiro confronto terminou empatado em 0 a 0, o Fluminense precisa vencer para avançar às quartas de final. Assim, em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

Além disso, Riquelme já não havia sido relacionado para os dois compromissos anteriores. O jovem ficou fora do duelo de ida contra o time argentino e também não participou da vitória sobre o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro.

A ausência ocorre em meio a uma semana movimentada para o jogador. Riquelme esteve envolvido em uma polêmica após reagir com emojis a uma publicação sobre a saída do técnico Luis Zubeldía. A atitude causou desconforto no elenco e contribuiu para que o atacante ficasse fora da lista diante do Palmeiras, embora o clube não tenha tratado o episódio como uma punição formal.

Assim, a equipe chega para o confronto decisivo embalada pela vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras, pelo Brasileirão. Marcão assumiu o comando interino após a saída de Zubeldía e estreou com o triunfo sobre o líder do campeonato.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.