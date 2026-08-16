Jair sente dores na coxa e vira preocupação no Vasco

O Vasco pode ter um novo problema para os próximos jogos. Afinal, o volante Jair sentiu dores na coxa direita, deixou o campo aos 11 minutos do primeiro tempo e virou preocupação mais uma vez. O jogador vai ser reavaliado na reapresentação do elenco, nesta segunda-feira (17), no CT Moacyr Barbosa, para ter um diagnóstico do problema físico.

O lance aconteceu no início do primeiro tempo. Em jogada isolada, o volante sentiu um incômodo na coxa direita e pediu atendimento médico. Não houve nenhum contato físico que gerou o problema. Dessa forma, Jair deixou o gramado aos 11 minutos e deu lugar para o estreante Santiago Sosa, contratado recentemente junto ao Racing, da Argentina.

Jair retornou de lesão há cerca de um mês. O volante, de 31 anos, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e colateral medial do joelho direito, em setembro de 2025. Dessa forma, ficou quase um ano longe dos gramados. O jogador atuou nos últimos seis jogos, teve boas atuações e recuperou o espaço no time titular.

Revelado pelo Internacional, Jair teve passagens pelo Sport e Juventude antes de se destacar no Atlético. No clube mineiro, disputou 171 jogos, marcou 13 gols e deu 10 assistências, além de ter conquistado seis títulos. Contratado pelo Vasco em 2023, disputou 82 partidas e marcou seis gols. Contudo, sofreu com problemas físicos que atrapalharam ter sequência.

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