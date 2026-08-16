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Weverton desabafa após goleada: &#8220;Realmente a gente não foi o Grêmio&#8221;

Weverton desabafa após goleada: &#8220;Realmente a gente não foi o Grêmio&#8221;
Weverton desabafa após goleada: “Realmente a gente não foi o Grêmio” -
Tricolor foi superado por 3 a 0 pelo Atlético-MG na Arena MRV, neste domingo (16), pela 23ª rodada do Brasileirão
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