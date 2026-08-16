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Jogada10
Weverton desabafa após goleada: “Realmente a gente não foi o Grêmio”
Por
Jogada10
Publicado às 19h15 de 16/08/2026
Weverton desabafa após goleada: “Realmente a gente não foi o Grêmio” -
Jogada10
Tricolor foi superado por 3 a 0 pelo Atlético-MG na Arena MRV, neste domingo (16), pela 23ª rodada do Brasileirão
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