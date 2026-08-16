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Sem clube, inglês Jamie Vardy está na mira do São Paulo

Sem clube, inglês Jamie Vardy está na mira do São Paulo
Sem clube, inglês Jamie Vardy está na mira do São Paulo -

A diretoria do São Paulo cogita a contratação do centroavante inglês Jamie Vardy, de 39 anos. Livre no mercado desde que deixou a Cremonese, da Itália, em julho, o atacante foi oferecido ao clube paulista, que agora analisa a viabilidade de avançar pelo negócio. A informação é do jornalista italiano Fabrizio Romano.

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A diretoria tricolor procura oportunidades no mercado que não exijam o pagamento de taxa de transferência. Nesse cenário, Vardy aparece como uma alternativa, já que está sem vínculo com outro clube. No entanto, até o momento, não existe negociação em andamento entre o São Paulo e os representantes do jogador.

O São Paulo, no entanto teria a concorrência de clubes europeus, inclusive de times que disputam a Premier League. A janela de transferências do futebol brasileiro se encerra em 11 de setembro.

Vardy construiu sua carreira no Leicester, onde é dos maiores ídolos da história do clube. Ele foi protagonista na surpreendente conquista da Premier League na temporada 2015/16, superando os poderosos adversários como manchester City, Arsenal e Tottenham. Na temporada passada, Vardy defendeu a Cremonese e marcou sete gols em 29 partidas.

Atualmente, o São Paulo conta para o ataque com Calleri e André Silva aparece como opção imediata. O jovem Ryan Francisco, revelado nas categorias de base, é a terceira opção.

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