Sem clube, inglês Jamie Vardy está na mira do São Paulo

A diretoria do São Paulo cogita a contratação do centroavante inglês Jamie Vardy, de 39 anos. Livre no mercado desde que deixou a Cremonese, da Itália, em julho, o atacante foi oferecido ao clube paulista, que agora analisa a viabilidade de avançar pelo negócio. A informação é do jornalista italiano Fabrizio Romano.

LEIA MAIS: Dorival atinge 12 jogos de jejum no Brasileirão e São Paulo vive crise

A diretoria tricolor procura oportunidades no mercado que não exijam o pagamento de taxa de transferência. Nesse cenário, Vardy aparece como uma alternativa, já que está sem vínculo com outro clube. No entanto, até o momento, não existe negociação em andamento entre o São Paulo e os representantes do jogador.

O São Paulo, no entanto teria a concorrência de clubes europeus, inclusive de times que disputam a Premier League. A janela de transferências do futebol brasileiro se encerra em 11 de setembro.

Vardy construiu sua carreira no Leicester, onde é dos maiores ídolos da história do clube. Ele foi protagonista na surpreendente conquista da Premier League na temporada 2015/16, superando os poderosos adversários como manchester City, Arsenal e Tottenham. Na temporada passada, Vardy defendeu a Cremonese e marcou sete gols em 29 partidas.

Atualmente, o São Paulo conta para o ataque com Calleri e André Silva aparece como opção imediata. O jovem Ryan Francisco, revelado nas categorias de base, é a terceira opção.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.