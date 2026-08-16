Pedro Emanuel reconhece falta de eficácia do Vasco: “Preocupante”

O Vasco voltou a sofrer com a falta de eficácia do ataque. Após a derrota por 3 a 0 para o Santos, neste domingo (16), em São Januário, pela 23ª rodada do Brasileirão, o técnico Pedro Emanuel admitiu preocupação com a dificuldade do ataque, que completou três jogos sem marcar. O treinador português, aliás, destacou que a pontaria fez a diferença na partida.

“A diferença tem a ver com eficácia. Tivemos oportunidades e não conseguimos fazer. É preocupante para nós. Não marcamos há três jogos. De fato criamos muitas oportunidades, hoje essas podiam levar ao conforto que deu o conforto ao Santos. O jogo pode se transformar em um paraíso ou um pesadelo”, disse o técnico Pedro Emanuel.

Jogando em casa, o Vasco controlou a posse de bola, mas não conseguiu transformar o volume em chances claras. E os números do jogo provam isso. Afinal, o Cruzmaltino finalizou 19 vezes, mas não criou nenhuma grande chance. O Peixe, por outro lado, finalizou 11 vezes e teve cinco chances claras, além de ter marcado três gols. O goleiro Léo Jardim também fez duas defesas.

“Hoje fizemos tudo até o primeiro gol para nos levar à glória, mas não deu certo. Todo nós ficamos desiludidos com o resultado final (…) A derrota de 3 a 0 é bastante pesada, hoje é tudo negro, mas amanhã é um novo dia. Acreditei que hoje seria o dia da virada, estou desiludido. Não podemos sair do jogo ao minuto 70 por causa de um gol. Este é um fator mental, o futebol não é só tático e físico”, completou.

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