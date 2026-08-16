Cuca valoriza vontade do Santos em “final” contra Vasco

O Santos conquistou uma vitória para dar confiança para a sequência da temporada. Em confronto direto na luta contra o Z4, o Peixe venceu o Vasco por 3 a 0, neste domingo (16), em São Januário, pela 23ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, o técnico Cuca valorizou a atuação da equipe, que mostrou segurança defensiva e eficácia no ataque.

“Deu para notar que nada tira a vontade, nem racha e nem atraso de pagamento que tirasse vontade. Essa junção nos ajudou muito. Há muito tempo não vejo Santos comemorar uma vitória desse jeito: torcida e jogadores (…) Vamos continuar jogando bem e crescendo, estamos em crescente”, disse Cuca após a vitória fora de casa.

Jogando fora de casa, o Santos mostrou eficácia no ataque e foi letal. No primeiro tempo, o Peixe finalizou quatro vezes, mas criou duas grandes chances e acertou o travessão. Já na etapa final, conseguiu equilibrar as ações e continuou perigoso. Dessa forma, criou três grandes chances em sete finalizações e marcou três gols com Gabigol, Willian Arão e Luan Peres.

Com o resultado, o Santos chegou a 25 pontos, deixou a zona de rebaixamento e, agora, ocupa o 14º lugar. O Peixe volta a campo na próxima quinta-feira (20), às 19h (de Brasília), contra o Macará, no Equador, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na ida, o Alvinegro venceu por 2 a 1. Portanto, pode até empatar para avançar às quartas de final.

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