Flamengo estreia nova terceira camisa diante do Mirassol

O Flamengo estreou sua nova terceira camisa para a temporada 2026 neste domingo (16), diante do Mirassol, no Maião, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O uniforme, predominantemente vermelho, foi utilizado pela equipe na partida fora de casa.

A nova camisa tem golas brancas e detalhes pretos nas mangas, além de estampas do tradicional escudo do remo espalhadas por toda a peça. O símbolo faz referência à origem do Clube de Regatas do Flamengo, que teve o remo como primeiro esporte de sua história. Vale lembrar que, historicamente, o Fla tem um retrospecto negativo em estreias de terceiras camisas. Assim, a torcida rubro-negra mostra apreensão nas redes sociais.

O novo kit também conta com calção predominantemente preto e meiões vermelhos. Já o uniforme dos goleiros é predominantemente azul e também traz o escudo do remo em sua composição.

Dentro de campo, a estreia do novo uniforme acontece com o Flamengo em vantagem. A equipe rubro-negra foi para o intervalo vencendo o Mirassol por 1 a 0, com gol de Carrascal. O duelo começou às 18h30, no estádio do time paulista.

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