Sem poder de reação, Botafogo é derrotado pelo Vitória

Necessitando de um resultado positivo para dar um tempo na pressão, o Botafogo decepcionou seu torcedor. Com um futebol pobre, sem criatividade e completamente passivo diante do adversário, o Alvinegro perdeu por 1 a 0 para o Vitória, neste domingo (16), no Barradão, em Salvador. O resultado deixa o Botafogo na distante 11ª colocação, com 30 pontos, e em ebulição interna. Já os baianos aparecem em 12º, com 29.
O Botafogo, pressionado depois da goleada por 6 a 1 sofrida para o Cienciano, pela Copa Sul-Americana, mostrou-se nervoso desde o início. Porém, a primeira boa chance veio com Arthur Cabral, aos 14, que cabeceou com perigo.
O Vitória, entretanto, encontrou espaço para atacar pelo lado esquerdo. Aos 23 minutos, Renê invadiu a área, deu um drible de corpo em Ferraresi e foi derrubado por Huguinho. O árbitro Paulo Cesar Zanovelli da Silva marcou a penalidade imediatamente.
Na cobrança, aos 26, Matheuzinho bateu com a perna esquerda, deslocou o goleiro Warleson e abriu o placar para o Vitória. O gol aumentou a confiança do time baiano, enquanto o Botafogo, visivelmente desarrumado, tentava se reorganizar para tentar buscar o empate.
Três minutos depois, o Vitória balançou a rede mais uma vez. Martínez levantou a para Renê na área, mas Warleson cortou. Na sequência da jogada, Erick cruza na medida para Matheuzinho dar um peixinho e marcar. O gol, no entanto, foi anulado pelo impedimento semiautomático.
Vitória empilha chances
Na volta para o segundo tempo, o Botafogo continuou completamente desconectado da realidade. O time era uma presa fácil para os baianos, que quase ampliaram aos 14. Após cruzamento da direita, Warleson falhou e a bola sobrou limpa para Renê chutar para o gol aberto. Vitinho, porém, surgiu em cima da linha para salvar.
Sem muita inspiração, o Botafogo insistia em fazer cruzamentos para área. Mas Lucas Arcanjo apareceu bem na maioria das vezes para afastar o perigo. Já o Vitória seguia implacável no comando. O time perdeu duas chances em seguida, com Matheuzinho, Renato Kayser e Erick chutando com perigo, tirando tinta da trave de Warleson.
Aos 37, um sopro de esperança para o Botafogo. Ferraresi cruzou da direita, na medida para Junior Santos cabecear forte. Mas Lucas Arcanjo fez uma defesa espetacular para salvar o Vitória.
VITÓRIA 1 x 0 BOTAFOGO
Campeonato Brasileiro – 23ª rodada
Data-Hora: 16/8/2026 (domingo), 18h30 (de Brasília)
Local: Barradão, Salvador (BA)
Público pagante: 19.917 (20.025 presentes)
Renda: R$ 525.232,00
Gol: Matheuzinho, de pênalti, 26’/1ºT (1-0)
VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Brítez , Cacá, Luan Cândido e Ramon (Jamerson, 13’/2ºT); Zé Vítor, Emmanuel Martínez (Walace, 13’/2ºT), Matheuzinho (Marinho, 32’/2ºT) e Renê (Renato Kayser, 18’/2ºT); Erick e Tarzia (Pochettino, 18’/2ºT). Técnico: Jair Ventura
BOTAFOGO: Warleson; Vitinho, Ferraresi, Monzón e Alex Telles; Huguinho (Júnior Santos, 27’/1ºT), Medina (Santi Rodríguez, 26’/2ºT), Danilo (Domingos Andrade, 26’/2ºT) e Montoro; Matheus Martins (Danilo Pereira, 8’/2ºT) e Arthur Cabral. Técnico: Franclim Carvalho.
Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
Cartões Amarelos: Ramon, Emmanuel Martínez (VIT); Huguinho, Montoro, Monzón (BOT)
Cartões Vermelhos: x(Time, aos xx do xºT)
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