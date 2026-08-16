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Jogada10
Almada estreia no River com festa da torcida diante do Argentinos Jrs
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Jogada10
Publicado às 20h32 de 16/08/2026
Almada estreia no River com festa da torcida diante do Argentinos Jrs -
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Ex-Botafogo, meia que esteve na mira do Flamengo começa como titular e participa do primeiro gol do River Plate
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