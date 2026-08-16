Pedro já “vira a chave” e mira vaga do Flamengo na Libertadores

Pedro foi um dos grandes destaques da goleada do Flamengo por 5 a 1 sobre o Mirassol, neste domingo (16), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, o atacante marcou duas vezes na partida disputada no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, e ajudou o Rubro-Negro a conquistar mais três pontos na competição. Com os gols, Pedro também voltou ao posto de artilheiro do Brasileirão, agora com 14 gols, empatado com Mendoza, do Athletico.

Após a vitória, o camisa 9 já voltou as atenções para o próximo desafio da equipe. O Flamengo recebe o Cruzeiro na quarta-feira (19), no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Depois do empate por 1 a 1 no primeiro confronto, realizado no Mineirão, o time carioca precisa vencer para avançar às quartas de final.

Pedro reconheceu a dificuldade que o Flamengo terá diante da equipe mineira, mas destacou a importância de jogar diante da torcida rubro-negra. O atacante afirmou que o elenco terá os próximos dias para se preparar e chegar ao confronto em boas condições para buscar a classificação. No sábado (22), as equipes voltam a se enfrentar, mas pela 24ª rodada do Brasileirão.

“Vai ser mais um grande duelo contra o Cruzeiro, eles são uma grande equipe. Vai ser difícil, mas vamos trabalhar muito nesses dias que temos para chegarmos fortes e conseguir o resultado em casa”, declarou Pedro em entrevista ao “Premiere”.

Contra o Mirassol, o Flamengo construiu a vitória com gols de Carrascal, Luiz Araújo, Pedro, duas vezes, e Samuel Lino. A equipe comandada por Leonardo Jardim controlou boa parte da partida e abriu vantagem ainda no primeiro tempo. Na etapa final, o Rubro-Negro ampliou o placar rapidamente e confirmou a goleada, enquanto João Victor descontou para os donos da casa.

Com o resultado, o Flamengo botou mais três pontos no bolso e agora tem 45, contra 48 do líder Palmeiras. No entanto, o time carioca tem uma partida a menos: 23 a 22. Aliás, este jogo a menos do Fla, é justamente contra o próprio Mirassol, em duelo adiado do primeiro turno. A CBF, aliás, ainda não divulgou a data deste duelo.

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