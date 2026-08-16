O técnico Leonardo Jardim avaliou como excelente a atuação do Flamengo na goleada por 5 a 1 sobre o Mirassol, neste domingo (16). A partida valeu pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro e foi disputada no Maião, casa da equipe do intreior paulista. Inapelável, o Fla costurou o placar com gols de Pedro (dois), Carrascal, Luiz Araújo e Samuel Lino.

Jardim destacou o desempenho do time nos dois tempos. Para ele, o Flamengo controlou bem a partida. O treinador português também explicou que a equipe aproveitou os espaços deixados pelo adversário. Assim, o Fla foi inteligente e eficiente, em sua visão.

“Acredito que fizemos um excelente jogo. No primeiro e no segundo tempo, quando o adversário quis arriscar mais um pouco em termos ofensivos, deu espaços e isso permitiu que fizéssemos mais quatro gols, acabando com o jogo. O Mirassol é sempre um adversário difícil, mas hoje (domingo) não foi o dia deles, foi do Flamengo”, destacou o técnico.

Além de vencer e encostar no líder Palmeiras, o Flamengo de Leonardo Jardim ganhou confiança para eliminar o Cruzeiro nas oitavas de final da Libertadores, na próxima quarta-feira (19), no Maracanã. No jogo de ida, vale lembrar, o técnico português empatou com o seu ex-time.

“Mais do que a vitória por 5 a 1, que é uma vitória maiúscula, é a performance. Diminuímos a distância para 3 pontos para o líder. Importante era conseguir o objetivo com uma boa performance. No futebol, as energias positivas e resultados carregam a equipe. Queremos ter essa capacidade de ganhar, de jogar bem. Assim, como alcançar os objetivos que os jogadores, a torcida e a direção pretendem”, concluiu.

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