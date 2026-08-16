Pressionado no Botafogo, Franclim rebate: “Foi um dia muito difícil”

Na corda bamba do Botafogo depois de mais um resultado ruim, o técnico Franclim Carvalho evitou comentar a pressão que vem sofrendo após a derrota por 1 a 0 para o Vitória, neste domingo (16), pelo Campeonato Brasileiro. O treinador reconheceu que a goleada por 6 a 1 sofrida para o Cienciano, na quinta-feira, pela Sul-Americana, aumentou os questionamentos sobre o trabalho, mas defendeu a continuidade do planejamento.

Segundo Franclim, resultados negativos naturalmente provocam dúvidas, principalmente depois de uma derrota pesada como a sofrida no Peru. No entanto, o português afirmou que a comissão técnica e os jogadores precisam manter a calma para reagir.

“Vocês (jornalistas) que estão fora colocam muita coisa em causa. Nós temos que continuar a fazer nosso trabalho. Sabemos que foi um dia muito difícil para nós, botafoguenses. Não era a imagem que a gente queria deixar”, afirmou o treinador na coletiva.

Além disso, Franclim reconheceu que o resultado contra o Cienciano afetou emocionalmente o elenco. Para ele, a equipe entrou em campo contra o Vitória ainda tentando lidar com o impacto da goleada. Mesmo assim, o treinador destacou a disposição dos jogadores no Barradão.

“É normal, porque somos humanos. Os jogadores são humanos. Hoje (domingo), nós vimos uma resposta da equipe tentando, muitas vezes mais com o coração do que com a cabeça, mais na emoção”, explicou.

Técnico dá a receita simples para vencer: ‘Fazer gol’

Para o treinador, um dos principais problemas do Botafogo atualmente está no ataque. Franclim lembrou que a equipe vinha apresentando capacidade para marcar muitos gols, mas perdeu eficiência justamente em um momento decisivo da temporada.

“É fazer gol, que era o que nós antes fazíamos sempre, muitos gols. E agora não fizemos”, completou o técnico.

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