Garro lamenta revés do Corinthians mas foca na Liberta: “Jogo do ano”

O meio-campista Rodrigo Garro lamentou o revés do Corinthians por 2 a 1 diante do Cruzeiro, na noite deste domingo (16), na Neo Química Arena, pela 23ª rodada do Brasileirão. Em entrevista após o apito final, o camisa 10 alvinegro reconheceu o peso negativo do resultado em um confronto direto na tabela, mas fez questão de agradecer o apoio incessante da Fiel nas arquibancadas.

O jogador argentino destacou que o grupo precisa virar a página rapidamente para não deixar o tropeço nacional abalar a confiança do elenco. Afinal, o clube paulista tem pela frente o compromisso mais importante da temporada no meio de semana.

“Sim, a torcida é uma coisa que a gente agradece muito. Sabemos do apoio deles, eles estão conosco e quinta-feira vão estar aí. Fico triste porque era um confronto direto para brigar em cima, mas é futebol. Agora é descansar, porque temos o jogo do ano na quinta-feira”, declarou Garro.

Foco total na decisão da Copa Libertadores

A partida decisiva citada pelo meia acontece nesta quinta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), quando o Corinthians recebe o Rosario Central, da Argentina, na Neo Química Arena. O duelo é válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América e vale vaga direta entre os oito melhores clubes do continente.

Por conta disso, o elenco corintiano já inicia a preparação tática e a recuperação física nesta segunda-feira no CT Joaquim Grava. A comissão técnica alvinegra pretende ajustar o sistema defensivo e calibrar a pontaria do ataque para garantir a classificação diante do torcedor em Itaquera.

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