Wanderson celebra gol decisivo e exalta grupo do Cruzeiro: “Time forte”

O atacante Wanderson foi o grande herói do Cruzeiro na vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, na noite deste domingo (16), na Neo Química Arena, pela 23ª rodada do Brasileirão. O jogador saiu do banco de reservas no segundo tempo e garantiu o triunfo celeste com uma bela cabeçada, quebrando um período recente de forte cobrança individual por desempenho.

Logo após o apito final em Itaquera, o camisa celeste desabafou sobre a rotina de pressão vivida pelos homens de frente no futebol. Além disso, o atacante fez questão de dedicar a volta por cima ao suporte emocional recebido pela sua família nos momentos complicados.

“Eu estou muito feliz. A gente sabe que o jogador é bastante cobrado, principalmente os atacantes em questão de números. Ultimamente, as últimas semanas foram difíceis para mim. Tenho continuado com o trabalho, recebendo o apoio dos meus familiares. É um sentimento difícil de descrever”, declarou o jogador.

Força do elenco do Cruzeiro na disputa de três competições

Wanderson também aproveitou a oportunidade para exaltar a união do vestiário mineiro e a harmonia construída entre os atletas. Segundo o atacante, a intensidade do calendário exige que todos os jogadores estejam prontos para entrar em campo e dar uma resposta positiva quando acionados pela comissão técnica.

Por fim, o atleta ressaltou a sua gratidão divina e afirmou que o triunfo em São Paulo fortalece a caminhada da Raposa na temporada. O resultado confirma a competitividade do clube na briga pelas primeiras colocações do torneio nacional.

“Fico feliz não só por mim, mas pelo grupo. Nosso ambiente é maravilhoso. Temos três competições bem competitivas e precisamos de todo o elenco. Isso mostra que o time é forte e que todos são necessários dentro do elenco. Mostramos isso. Fico feliz em ajudar o Cruzeiro e, sem dúvida, sem Deus nada disso estaria acontecendo”, concluiu Wanderson.

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