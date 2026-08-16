Artur Jorge exalta eficácia do Cruzeiro: “Vitória no compromisso”

O técnico Artur Jorge celebrou a grande vitória do Cruzeiro por 2 a 1 sobre o Corinthians, na noite deste domingo (16), na Neo Química Arena, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva após o confronto, o comandante português fez questão de valorizar a força coletiva do elenco celeste, que superou o rival paulista fora de casa mesmo atuando com uma formação mista.

O treinador ressaltou que a entrega dos atletas reservas e dos recém-chegados comprovou a profundidade do plantel mineiro para a temporada. Além disso, o comandante destacou a capacidade da equipe em manter a intensidade competitiva em um duelo de alto grau de dificuldade.

“Não podemos resumir essa noite aos três pontos, ao resultado, apesar de ser o mais importante. Para mim, fico satisfeito por ter sido uma vitória construída no compromisso da equipe, de jogadores que de fato trabalharam como uma equipe, mesmo os que estão aqui há menos tempo. Deram uma grande resposta, podemos olhar para uma vitória para o Cruzeiro. Venceu o Cruzeiro, foi uma equipe competente em um jogo difícil. Um ótimo jogo, duas equipes intensas. Fomos eficazes, competentes. Essa competitividade que quero, para mostrar que temos soluções. Lutaram até o fim e mereceram vencer”, avaliou o técnico.

Consistência tática e espaço para a juventude do Cruzeiro

Artur Jorge também enfatizou a maturidade demonstrada pelos jovens promovidos das categorias de base. Para o treinador, o Cruzeiro conseguiu impor seus princípios táticos básicos mesmo enfrentando a forte pressão da torcida adversária na capital paulista.

Dessa maneira, o comandante reforçou que o clube mantém uma identidade sólida e competitiva independentemente do local da partida ou dos nomes escalados. O resultado positivo amplia o moral do grupo para os próximos desafios decisivos no calendário continental.

“Eu gosto de destacar a consistência. É importante termos a mesma abordagem, identidade, nossos valores. Em casa ou fora. Conseguimos reduzir o que temos pela frente considerando o adversário. Uma equipe muito jovem, tivemos dois garotos jovens. Me dá gosto de ver a evolução e o trabalho para merecer ser uma opção válida na equipe que tem feito um percurso interessante”, concluiu o treinador celeste.

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