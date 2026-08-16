Santos provoca Thiago Mendes após vitória sobre o Vasco

Neymar e Thiago Mendes protagonizaram mais um capítulo da rivalidade entre os dois antes de Vasco x Santos, neste domingo (16), em São Januário, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o cumprimento entre os jogadores, o camisa 10 santista estendeu a mão para o volante vascaíno, que passou direto e não retribuiu o gesto. Em seguida, os dois apenas trocaram as flâmulas de capitães, sem acenos ou gestos amistosos.

O episódio rapidamente repercutiu nas redes sociais. Depois da partida, o Santos entrou na brincadeira e publicou uma provocação relacionada ao gesto de Thiago Mendes. A resposta ganhou ainda mais força porque o Peixe venceu o Vasco por 3 a 0, justamente em São Januário.

Apesar do clima tenso antes do apito inicial, Neymar e Thiago Mendes não tiveram novos confrontos diretos durante a partida. O atacante, aliás, terminou o jogo como um dos principais nomes do Santos. Ele participou dos dois últimos gols da equipe e ajudou o time a conquistar uma importante vitória fora de casa.

Rivalidade desde 2020

A rivalidade entre os jogadores começou no futebol francês, em 2020, quando Thiago Mendes, então no Lyon, cometeu uma falta dura sobre Neymar, que defendia o Paris Saint-Germain. A jogada provocou uma lesão no tornozelo do brasileiro e deixou marcas na relação entre os dois.

O reencontro no futebol brasileiro também já havia sido marcado por tensão. No primeiro turno do Brasileirão, Neymar e Thiago Mendes discutiram. Na ocasião, o camisa 10 santista voltou a reclamar do comportamento do volante e relembrou o episódio ocorrido na França.

Neste domingo, porém, quem levou a melhor foi Neymar. O Santos marcou três gols no segundo tempo, venceu por 3 a 0 e deixou a zona de rebaixamento. Com 25 pontos, o Peixe subiu para a 14ª posição, enquanto o Vasco permaneceu no Z-4, com 22 pontos, na 19ª e penúltima colocação.

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