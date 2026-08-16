Eduardo Domínguez admite necessidade de reforço no Galo

O Atlético goleou o Grêmio por 3 a 0 neste domingo (16), na Arena MRV, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas nem mesmo o placar elástico foi capaz de acalmar o técnico Eduardo Domínguez. Na coletiva pós-jogo, ele alertou para a necessidade de contratar um zagueiro urgentemente.

Neste domingo, o treinador se viu obrigado a escalar uma defesa alternativa. Lyanco está fora após sofrer uma ruptura na fáscia plantar do pé esquerdo na vitória sobre o RB Bragantino, pela Copa Sul-Americana. A previsão inicial aponta para pelo menos um mês de recuperação.

“Há uma necessidade depois de saber o tempo que Lyanco não vai estar disponível. Então, ali começamos a falar com a diretoria que seria a melhor opção”, disse o argentino.

A situação ganha ainda mais importância porque o Atlético disputa três competições na temporada. Além do Brasileirão, o Galo está envolvido na Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Por isso, Domínguez considera importante manter opções suficientes para suportar a sequência de partidas.

Apesar da ausência do titular, Domínguez demonstrou confiança nos jogadores que tem à disposição. O treinador destacou o desempenho da defesa diante do atacante Carlos Vinícius, considerado uma das principais referências ofensivas do Grêmio.

“Na última coletiva me perguntaram sobre a lesão de Lyanco e eu falei sobre a tranquilidade que tinha. Não mudou por um resultado ou por um momento que aconteceu hoje. Eles jogaram contra um centroavante muito forte (Carlos Vinícius) e fizeram um grande trabalho”, afirmou o técnico.

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