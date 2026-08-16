O técnico Fernando Diniz fez uma análise aprofundada sobre a atuação do Corinthians na derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, na noite deste domingo (16), na Neo Química Arena, pela 23ª rodada do Brasileirão. Em entrevista coletiva logo após o apito final, o comandante alvinegro discordou frontalmente das análises de que o time depende apenas de bolas alçadas e defendeu o repertório ofensivo construído pela equipe diante da Fiel.

O treinador pontuou que o volume de jogadas pelos lados aconteceu em função do posicionamento defensivo do adversário, que fechou os espaços pelo meio-campo com linhas muito baixas. No entanto, o técnico lamentou que a grande produção no ataque não tenha impedido o revés em casa devido a falhas pontuais de marcação.

“A gente fez os gols com bola aérea e tivemos outras chances porque o adversário jogou com bloco muito baixo. Quando joga assim, as jogadas tendem a sair pelos lados e cruzamento, mas não acho que a gente só cruzou bola na área hoje. Não concordo com essa análise. A gente procurou variar o repertório e não ficou dependendo de cruzar”, explicou Diniz.

Volume ofensivo, gols evitáveis e defesa do elenco

Diniz ressaltou que o Corinthians construiu chances suficientes para sair de campo com um placar muito mais favorável. A equipe registrou 19 finalizações ao longo dos 90 minutos, controlando a posse de bola durante quase toda a primeira etapa e buscando alternativas para furar o bloqueio mineiro.

Por outro lado, o comandante fez questão de blindar jogadores que foram alvo de críticas nas redes sociais, como o lateral Matheuzinho e o meia Rodrigo Garro. O técnico reforçou que o tropeço em Itaquera ocorreu exclusivamente por desatenções que custaram caro ao sistema defensivo.

“Acho que o time tem evoluído e tem criado. Hoje a gente finalizou 19 vezes e o importante é colocar a bola dentro do gol. Nós perdemos o jogo basicamente porque tomamos dois gols muito evitáveis, tanto um quanto o outro. Nosso calcanhar de Aquiles hoje foi ceder essas chances”, avaliou Diniz.

Gestão do plantel do Corinthians e situação do departamento médico

O comandante alvinegro também explicou as decisões tomadas na escalação e na rotação do grupo de atletas. Diniz esclareceu que o volante Raniele não entrou por precaução médica, enquanto Breno Bidon e Kaio César foram substituídos no intervalo para evitar desgastes musculares mais graves.

Além disso, o treinador detalhou a situação clínica do zagueiro Gabriel Paulista e do centroavante Yuri Alberto. O defensor sentiu dores após sofrer uma pancada durante a partida, enquanto André Ramalho foi desfalque de última hora por conta de um quadro de labirintite.

“O Raniele não entrou porque jogar hoje, mesmo poucos minutos, era um risco para quinta-feira. O Yuri a gente precisa esperar mais um pouco ainda, ele está evoluindo dia após dia, mas não dá para falar se tem condição de jogar. O André Ramalho teve um evento de labirintite, mas deve estar à disposição”, afirmou o comandante.

Otimismo por Memphis e foco total na Copa Libertadores

Ao ser questionado sobre o mercado da bola, Fernando Diniz celebrou publicamente a reaproximação da diretoria corintiana com o atacante holandês Memphis Depay. O técnico expressou muito entusiasmo com a possibilidade de continuidade do camisa 10 na equipe alvinegra para a sequência da temporada.

“Sobre o Memphis, isso me traz alegria e esperança, tem toda a minha torcida para que isso se conclua com a permanência dele aqui”, destacou o treinador alvinegro.

Por fim, o técnico garantiu que o elenco chegará em excelentes condições físicas para a grande decisão contra o Rosario Central, marcada para quinta-feira (20), às 21h30, na Neo Química Arena, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Diniz ressaltou que o tempo de descanso será suficiente para recuperar todos os titulares e buscar a classificação continental.

“Para quinta-feira chegamos super bem. O Campeonato Brasileiro é importante para nós, mas com quatro dias de intervalo os jogadores vão chegar inteiros fisicamente. Fisicamente não tem nenhuma desculpa para quinta-feira. A gente vai ter tempo hábil para se recuperar totalmente para jogar”, concluiu Fernando Diniz.

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