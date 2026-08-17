Vasco chega a três jogos sem marcar e sofre com problema ofensivo

Parece filme repetido da sessão da tarde, mas não é. O Vasco dominou as ações, mas novamente não conseguiu transformar o volume em chances claras. Dessa forma, o Cruzmaltino perdeu para o Santos por 3 a 0, no domingo (16), em São Januário, pela 23ª rodada do Brasileirão, e completou três jogos sem marcar gols na temporada.

“A grande diferença é a eficácia. O que me interessa é onde tivemos a posse de bola e quantas vezes conseguimos finalizar dentro da área do adversário. Falta eficácia. Esse é um grande desafio. Mas falta, acima de tudo, uma palavra que nós temos que usar mais vezes no momento em que entramos na área do adversário, que é o altruísmo”, disse o técnico Pedro Emanuel.

A falta de eficácia do ataque atormenta o técnico Pedro Emanuel. Há pouco mais de um mês no comando, o treinador português conseguiu organizar o sistema defensivo, que não tinha sofrido gols em quatro dos oitos jogos com o novo comandante (e também não tinha sofrido mais do que dois gols numa mesma partida). O Santos, no entanto, marcou logo três.

Na contramão, o setor ofensivo atormentou o treinador português no primeiro mês no comando do Vasco. Afinal, o Cruzmaltino passou em branco em cinco de nove jogos sob o comando de Pedro Emanuel e marcou apenas sete gols (média inferior a um gol por partida). Prova disso é que o ataque vive um jejum de três partidas.

Vasco precisa voltar a marcar gols para classificar na Sul-Americana

Nos últimos três jogos, o Vasco finalizou 54 vezes e não marcou nenhum gol. Na derrota para o Santos, foram 19 finalizações e nenhuma grande chance criada — o pior índice desde a chegada de Pedro Emanuel. Desempenho bem diferente do que contra o Olimpia, do Paraguai, quando o time empilhou chances perdidas (5, no total).

“Não conseguimos ser eficazes. Nem ontem achava que éramos a melhor equipe do mundo, nem hoje acho que somos a pior. Sabemos qual é o nosso caminho. Sabemos que temos esses tropeços são muito duros, não vou mentir. Fizemos o suficiente, mas, no fim, esse resultado é penalizador demais. Mas é a realidade, e temos que seguir em frente”, completou.

O técnico Pedro Emanuel precisa encontrar uma solução nos próximos dias. Afinal, o Vasco precisa voltar a marcar gols para classificar na Sul-Americana. Após empatar sem gols com o Olimpia, do Paraguai, no jogo de ida das oitavas de final, o Cruzmaltino precisa vencer para avançar às quartas. O confronto decisivo será realizado na próxima quinta-feira (20), às 19h (de Brasília), em Assunção.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.