Flamengo cresce de produção e ganha força na briga pelo título

O Flamengo ganhou força na briga pelo título do Campeonato Brasileiro de 2026. O Rubro-Negro ocupa a vice-liderança do returno, com oito pontos, e também aparece na segunda posição da classificação geral. Depois de empatar com São Paulo e Internacional nas primeiras rodadas da segunda metade da competição, o time venceu Vitória e Mirassol. Assim, a goleada por 5 a 1 sobre o Mirassol, neste domingo (16), reforçou a impressão de que o Flamengo cresce no momento decisivo do campeonato.

Além disso, o rival Palmeiras perdeu rendimento no returno. O líder do Brasileirão estreou na segunda metade da competição com derrota para o Atlético-MG, em casa. Depois, goleou o Vitória, mas jogou grande parte da partida com dois jogadores a mais. Na sequência, o Verdão empatou sem gols com o Internacional e perdeu para o Fluminense no último sábado (15), por 3 a 2. Portanto, a sequência diminuiu a vantagem que o Palmeiras havia construído antes da pausa para a Copa.

Disputa ponto a ponto

Antes da Copa, o Palmeiras tinha 41 pontos e liderava o campeonato com sete pontos de vantagem sobre o Flamengo. Agora, o Verdão soma 48 pontos, enquanto o Rubro-Negro chegou aos 45 e ainda tem um jogo atrasado contra o próprio Mirassol, no Maracanã – data ainda indefinida. Afinal, se vencer a partida, o Flamengo igualará o Palmeiras em pontos. Atualmente, aliás, o time carioca leva vantagem nos critérios de desempate, com 44 gols marcados contra 40 e saldo de 25 contra 20. O Palmeiras soma 14 vitórias e pode ser igualado pelo Flamengo caso o rival conquiste os três pontos no jogo atrasado.

Leonardo Jardim destacou a evolução do Flamengo após a equipe ganhar mais tempo para treinar junta. O técnico afirmou que a sequência de trabalhos permite ao elenco assimilar melhor as ideias da comissão técnica. No entanto, o treinador evitou colocar o time como favorito e ressaltou a necessidade de administrar cada momento da temporada.

“Conseguimos crescer. Estamos crescendo dentro daquilo que já falamos antes, de o grupo estar junto duas, três semanas. Isso permite que as ideias passem e crescimento. Mas com certeza deixo uma ideia: não somos os melhores do mundo hoje e até duas semanas atrás éramos os piores. Temos que gerir os momentos. Com certeza a equipe está evoluindo devido a estar junto e aos treinos que temos desenvolvido. Anteriormente não conseguimos ter a equipe junto porque durante dois meses houve a Copa do Mundo”, comentou Leonardo Jardim após o triunfo sobre o Mirassol.

Entretanto, a disputa pelo título continua aberta, com Athletico-PR, que tem 41 pontos, Fluminense, com 38, e Cruzeiro, líder do returno, com 36 pontos no geral, também na briga. Flamengo e Palmeiras ainda terão um confronto direto no segundo turno, em novembro, no estádio do Verdão.

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