Atuações do Botafogo contra o Vitória: indecente

Para a surpresa de nenhuma pessoa, o Botafogo, ainda traumatizado por Cusco, caiu para o Vitória por 1 a 0, neste domingo (16), no Barradão, pela rodada 23 do Campeonato Brasileiro. À deriva, o Glorioso voltou a irritar a torcida em uma jornada sem destaques individuais. Já o técnico Franclim Carvalho segue pressionado e a um passo da demissão. Veja, então, na sequência, como a Coluna do Léo Pereira avaliou esta derrota.

AS NOTAS DOS JOGADORES DO BOTAFOGO

WARLESON – Mais um jogo fraco. Saiu todo errado do gol nas bolas aéreas e mostrou-se bem inseguro. Novamente, o Botafogo passa por problemas na posição – NOTA: 4,0

VITINHO – De volta à equipe, salvou um gol na linha. Bem defensivamente, porém, improdutivo no ataque – NOTA: 5,5

FERRARESI – Ficou exposto e levou a pior no um contra um com os jogadores do Vitória. Ficou na saudade algumas vezes. Um dos vilões no lance do pênalti para o rival – NOTA: 4,0

MONZON – Cometeu alguns deslizes, mas não comprometeu em nenhum lance. Discreto – NOTA: 5,0

TELLES – Teve trabalho para conter os avanços dos jogadores do Vitória que caíam por seu lado. No ataque, centrou algumas bolas infrutíferas na área – NOTA: 5,0

HUGUINHO – Condicionado por um amarelo logo no início, voltou a falhar ao cometer um pênalti. Sem precisão nos desarmes e nos combates. Saiu, assim, para a entrada de Júnior Santos – NOTA: 1,0

DANILO – Moveu-se pouco pelo campo e marcou mal. Depois da Copa do Mundo, não tem jogado nada. Saiu, no segundo tempo, para a entrada de Domingos – NOTA: 4,5

MEDINA – Correu muito e entregou o mínimo de lucidez para o meio de campo do Glorioso. Saiu, porém, no segundo tempo, para a entrada de Santi – NOTA: 5,5

MONTORO – Mais um jogo abaixo do Monstrinho. Começou por dentro. Virou ponta e não criou quase nada – NOTA: 4,0

MARTINS – Inacreditável. Teve a faca e o queijo para definir uma ótima oportunidade para o Botafogo e preferiu se jogar no chão. Lamentável. O lance do gol do Vitória nasce de sua péssima escolha. Saiu, no segundo tempo, para a entrada de Pereira – NOTA: ZERO

CABRAL – O Mamute brigou, saiu da área e realizou o pivô no vazio. No fim, de forma infantil, foi expulso – NOTA: 2,0

JÚNIOR SANTOS – Quase marca de cabeça. Arcanjo impediu o empate. Lutou, mas ainda está sem ritmo de jogo – NOTA: 5,5

SANTI – Entrou em uma fria e abusou dos passes errados – NOTA: 3,5

DOMINGOS – Falhou em passes e inversões. Tem dificuldade em sair para o jogo. Ao menos, no entanto, ficou fixo à frente da defesa para corrigir, taticamente, os buracos do meio de campo – NOTA: 4,5

PEREIRA – Ainda não mostrou a que veio. Confuso, não sabia se atuava como ponta ou centroavante – NOTA: 4.0

TÉCNICO: FRANCLIM CARVALHO – Mais uma jornada infeliz do profissional de Mirando do Corvo. Perdeu-se completamente nas alterações e na forma de jogo. Tirar Huguinho e não colocar um “5” foi um tiro no pé. Atacou, de novo, de forma desordenada. Pode, assim, ter feito o último jogo pelo Mais Tradicional – NOTA: 1,0

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