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Corinthians recorre ao CORI para definir renovação de Memphis Depay

Corinthians recorre ao CORI para definir renovação de Memphis Depay
Corinthians recorre ao CORI para definir renovação de Memphis Depay -

O Corinthians recorreu ao Conselho de Orientação (CORI) para buscar respaldo na negociação pela renovação de Memphis Depay. O órgão se reúne de forma virtual na tarde desta segunda-feira (17/8) para analisar os números e as condições do possível novo contrato do atacante holandês.

Nos últimos dias, o presidente Osmar Stabile apresentou ao CORI os detalhes do acordo e agora aguarda um parecer antes de avançar novamente nas conversas com Memphis. O conselho, porém, não tem poder de veto sobre a negociação. Sua função é orientar a diretoria em decisões relevantes para o clube.

Stabile se apoia no artigo 119, parágrafo 4º, do estatuto do Corinthians. O trecho determina que transações envolvendo jogadores com valor superior a 40 mil salários mínimos precisam de autorização prévia do CORI. A utilização desse dispositivo em negociações do futebol, contudo, é pouco comum.

Dessa forma, o presidente também busca dividir a responsabilidade por uma operação de grande impacto financeiro. Além dos oito membros trienais, renovados a cada ciclo político, o conselho conta com integrantes natos, entre eles os ex-presidentes Mário Gobbi e Roberto de Andrade. Atualmente, Miguel Marques e Silva preside o órgão.

A negociação do Corinthians com Memphis

O Corinthians reabriu as conversas com Memphis depois de Stabile anunciar, na última terça-feira (11/8), a retirada da proposta de renovação. O pedido para retomar as tratativas partiu do próprio jogador, que criou uma relação próxima com o clube e não deseja deixar o Brasil neste momento da carreira.

A partir disso, Memphis aceitou flexibilizar as condições de pagamento. Do outro lado, a diretoria corintiana tenta reduzir em aproximadamente R$ 30 milhões o custo total do novo vínculo, atualmente estimado em R$ 157 milhões. O valor inclui os R$ 42 milhões referentes à dívida do contrato anterior.

Agora, o Corinthians tenta encontrar um ponto de equilíbrio entre as exigências financeiras do jogador e a situação econômica do clube. O parecer do CORI será mais um passo antes de a diretoria buscar um acordo definitivo com o atacante de 32 anos.

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