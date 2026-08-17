Ganso e Cano retomam protagonismo e lideram reação do Fluminense

O Fluminense, enfim, venceu pela primeira vez após a Copa do Mundo. No primeiro jogo após a demissão de Luis Zubeldía, o Tricolor superou o Palmeiras por 3 a 2, no último sábado (15), no Maracanã, pela 23ª rodada do Brasileirão, e recuperou a confiança antes de decidir a vida na Libertadores. Para virar a chave na temporada, os tricolores apostaram em velhos conhecidos.

Fundamentais para o sucesso do Fluminense nos últimos anos, Paulo Henrique Ganso e Germán Cano retomaram o protagonismo e lideraram a reação. O camisa 10, aliás, foi o grande destaque da partida, comandando o meio-campo com a classe de sempre. Já o 14, por outro lado, mostrou o faro de gol que o consagrou na história tricolor e marcou o gol da vitória.

Paulo Henrique Ganso e Germán Cano voltaram a receber sequência em meio a um momento de desconfiança dos titulares. No meio-campo, por exemplo, o camisa 10 recuperou o lugar por causa da má fase de Lucho Acosta. Já no ataque, a lesão de John Kennedy e a falta de confiança em Rodrigo Castillo, que ainda não se firmou, abriram espaço para o argentino disputar posição com Hulk.

Contratado em 2019, Paulo Henrique Ganso é o jogador mais longevo do elenco e o único remanescente do início da gestão de Mário Bittencourt, ex-presidente e atual diretor geral do clube. Já Germán Cano, por sua vez, chegou em 2022 e teve um início avassalador, marcando 84 gols em dois anos. A dupla foi peça-chave na reconstrução que culminou no título da Libertadores de 2023.

Dupla sofreu com problemas físicos no Fluminense

Consagrados na história do Fluminense, Paulo Henrique Ganso e Germán Cano sofreram com problemas físicos nos últimos anos. Artilheiro do Brasil em 2022 e 2023, o centroavante argentino conviveu com lesões no joelho em 2024 e perdeu espaço. No ano passado, foi o goleador do time na temporada com 20 gols, mas a maioria foi no primeiro semestre.

Já Paulo Henrique Ganso, por sua vez, sofreu com um problema que colocou sua carreira em risco. Afinal, o camisa 10 foi diagnosticado com uma miocardite, que é uma inflamação no músculo do coração, em janeiro de 2025. Dessa forma, voltou a jogar apenas em abril, mas não conseguiu recuperar a titularidade durante toda a temporada. Além disso, perdeu espaço após a chegada de Lucho Acosta.

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