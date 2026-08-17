Organizada do Botafogo vai a aeroporto para cobrar elenco

Em crise, o Botafogo desembarcou na madrugada desta segunda-feira (17), no Rio de Janeiro, da viagem a Salvador, com protestos de uma torcida organizada. Membros da facção Fúria Jovem aguardavam os jogadores para efetuar as cobranças. O principal alvo foi o técnico Franclim Carvalho, a quem o grupo pede a demissão.

Apenas Vitinho, Marçal, Allan e Telles desceram para ouvir as demandas do grupo. Líderes do elenco alvinegro, eles estavam acompanhados pelo presidente do clube social, João Paulo Magalhães, e pelo diretor de futebol do clube, Léo Coelho. Os demais jogadores não tiveram contato com a organizada, que promete outras manifestações.

A delegação do Botafogo, em seguida, deixou o Aeroporto Internacional Antonio Carlos Jobim sob forte esquema de segurança. O elenco Glorioso, aliás, utilizou um ônibus descaracterizado para não chamar a atenção.

O Botafogo, nos últimos três jogos, acumula um empate e duas derrotas em série. Na quinta-feira, o Mais Tradicional perdeu para o Cienciano por 6 a 1, em Cusco, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Já no último domingo, o Alvinegro caiu para o Vitória por 1 a 0, pela rodada 23 do Campeonato Brasileiro.

A equipe volta a campo nesta quinta (20), no Estádio Nilton Santos. Para se classificar às quartas de final da Copa Sul-Americana, o Botafogo tem que vencer os peruanos por seis gols de diferença. Se triunfar por cinco, a série vai para os pênaltis.

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