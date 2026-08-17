Jovem goleiro do Palmeiras entra no radar do Sporting, de Portugal

O goleiro Kaique, do Palmeiras, entrou no radar do Sporting nas últimas semanas. O clube português vê o jogador de 23 anos como uma alternativa para o futuro e acompanha sua situação no mercado. Por enquanto, porém, não existe proposta oficial pelo atleta.

De acordo com a imprensa portuguesa, o Sporting procura um novo reserva imediato para Rui Silva. A saída de João Virgínia, de 26 anos, deve abrir espaço no elenco, já que o goleiro busca um clube onde possa atuar com mais frequência.

Até o momento, o Sporting manteve apenas contatos com o estafe de Kaique e ainda não procurou oficialmente o Palmeiras. A diretoria alviverde, contudo, já sabe do interesse dos portugueses e acompanha a movimentação.

Kaique passou as últimas duas temporadas no futebol português. Primeiro, defendeu o Farense e, depois, atuou pelo Nacional. O desempenho no último clube agradou ao Palmeiras, que decidiu reintegrá-lo ao elenco para o segundo semestre e emprestar Aranha, que concorria diretamente pela posição.

Apesar do retorno, Kaique ainda não recebeu uma oportunidade como titular. Atualmente, o Palmeiras também conta com Carlos Miguel e Marcelo Lomba para a posição.

Palmeiras de olho em seu caixa

A princípio, o Verdão não pretende negociar o goleiro. No entanto, a necessidade de aumentar as receitas pode mudar o cenário caso apareça uma proposta considerada vantajosa. Nesse caso, o clube pretende manter uma parcela dos direitos econômicos do jogador.

O Palmeiras possui 70% dos direitos de Kaique, enquanto os outros 30% pertencem a terceiros. Além disso, o goleiro tem contrato com o clube até dezembro de 2030.

Kaique chegou ao Palmeiras em 2019, depois de iniciar a formação nas categorias de base da Portuguesa. Agora, após ganhar experiência em Portugal e retornar ao elenco alviverde, o goleiro voltou a despertar interesse do mercado europeu.

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