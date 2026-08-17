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Jovem goleiro do Palmeiras entra no radar do Sporting, de Portugal

Jovem goleiro do Palmeiras entra no radar do Sporting, de Portugal
Jovem goleiro do Palmeiras entra no radar do Sporting, de Portugal -

O goleiro Kaique, do Palmeiras, entrou no radar do Sporting nas últimas semanas. O clube português vê o jogador de 23 anos como uma alternativa para o futuro e acompanha sua situação no mercado. Por enquanto, porém, não existe proposta oficial pelo atleta.

De acordo com a imprensa portuguesa, o Sporting procura um novo reserva imediato para Rui Silva. A saída de João Virgínia, de 26 anos, deve abrir espaço no elenco, já que o goleiro busca um clube onde possa atuar com mais frequência.

Até o momento, o Sporting manteve apenas contatos com o estafe de Kaique e ainda não procurou oficialmente o Palmeiras. A diretoria alviverde, contudo, já sabe do interesse dos portugueses e acompanha a movimentação.

Kaique passou as últimas duas temporadas no futebol português. Primeiro, defendeu o Farense e, depois, atuou pelo Nacional. O desempenho no último clube agradou ao Palmeiras, que decidiu reintegrá-lo ao elenco para o segundo semestre e emprestar Aranha, que concorria diretamente pela posição.

Apesar do retorno, Kaique ainda não recebeu uma oportunidade como titular. Atualmente, o Palmeiras também conta com Carlos Miguel e Marcelo Lomba para a posição.

Palmeiras de olho em seu caixa

A princípio, o Verdão não pretende negociar o goleiro. No entanto, a necessidade de aumentar as receitas pode mudar o cenário caso apareça uma proposta considerada vantajosa. Nesse caso, o clube pretende manter uma parcela dos direitos econômicos do jogador.

O Palmeiras possui 70% dos direitos de Kaique, enquanto os outros 30% pertencem a terceiros. Além disso, o goleiro tem contrato com o clube até dezembro de 2030.

Kaique chegou ao Palmeiras em 2019, depois de iniciar a formação nas categorias de base da Portuguesa. Agora, após ganhar experiência em Portugal e retornar ao elenco alviverde, o goleiro voltou a despertar interesse do mercado europeu.

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