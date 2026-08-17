ASSINE JÁ!
Jogada10

Polêmicas de arbitragem geram revolta coletiva na web; vídeos

Mirassol x Flamengo e Vitória x Botafogo foram alguns jogos com problemas

Polêmicas de arbitragem geram revolta coletiva na web; vídeos
Polêmicas de arbitragem geram revolta coletiva na web; vídeos -

A atuação da arbitragem em Mirassol x Flamengo e Vitória x Botafogo atingiu um feito poucas vezes visto em rodadas do Brasileirão: consenso sobre os erros entre rivais. Possíveis lances de expulsão que passaram batidos ao invés de servirem de “munição” para provocações, desta vez trouxeram consonância de avaliações tanto entre rubro-negros e alvinegros, quanto com torcedores de outros clubes.

O primeiro lance de maior concordância quanto ao equívoco da decisão de Rafael Klein, com Rafael Traci no VAR, ocorreu ainda na etapa inicial da goleada do Flamengo por 5 a 1 sobre o Mirassol. Após roubar a bola e avançar em velocidade rumo à área adversária, Carrascal acabou puxado por Denílson, que cometeu a falta quando o atacante rubro-negro estava na condição de último homem.

Klein, no entanto, mostrou só o cartão amarelo para Denílson no lance, sem revisão. O árbitro também recebeu duras críticas quando Danilo cometeu pênalti em Alesson aos 35 minutos da etapa complementar, no momento em que o Flamengo já goleava o adversário. Muitos questionaram a não marcação mesmo com a proximidade do juiz na jogada e, neste caso, juntamente à análise do VAR.

“Sou o maior crítico de arbitragem prol Flamengo, mas esse lance era muito para vermelho. Primeira vez em anos que vejo o time sendo prejudicado haha”, comentou um cruzeirense. Na transmissão da CazéTV, por exemplo, Casimiro Miguel considerou lance para o VAR interferir, justamente para mostrar o vermelho.

Repercussão

 

 
 
 
 

 

Um post compartilhado por Goleiro Mesk (@goleiromesk)

 

 

 

Polêmica em Vitória x Botafogo

A cor do cartão também centralizou a polêmica no triunfo do Vitória sobre o Botafogo, por 1 a 0, no Barradão. Neste caso, uma forte entrada de Ramon em Danilo, também no primeiro tempo, gerou bastante reclamação contra a arbitragem. A revolta também não se concentrou apenas ente os botafoguenses, mas intensificou o debate sobre os consecutivos erros em partidas do Brasileirão — que também teve um possível pênalti não marcado em Fluminense x Palmeiras, por exemplo.

Danilo fez uma excelente jogada pela direita, mas antes de sair jogando, sofreu uma dura falta de Ramon. O árbitro, porém, puniu o lateral rubro-negro apenas com cartão amarelo.

“Arbitragem errou ontem, errou hoje, errou em jogos. Vai errar na próxima rodada também. Campeonato paia. Boa noite”, comentou um são paulino.

 

 

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas