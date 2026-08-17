Ex-Botafogo relembra invencibilidade contra o Benfica

O zagueiro Sousa iniciou no último fim de semana sua segunda temporada defendendo o Casa Pia, de Portugal. Formado nas categorias de base do Botafogo, o defensor vem se consolidando no futebol europeu e terá mais um desafio importante pela frente. Nesta segunda-feira (17), o Casa Pia recebe o Benfica, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Português.

O duelo marcará, assim, o terceiro encontro de Sousa com o Benfica. Na temporada passada, as equipes se enfrentaram duas vezes, e o zagueiro brasileiro teve boas atuações nos dois compromissos, ajudando o Casa Pia a conquistar dois empates diante das Águias.

No primeiro turno, no Estádio da Luz, o confronto terminou empatado em 2 a 2. Já no segundo turno, no Estádio Municipal de Rio Maior, o Casa Pia voltou a somar um ponto após o empate por 1 a 1. Diante do retrospecto positivo, Sousa destacou a dificuldade do próximo confronto e projetou a possibilidade de manter a invencibilidade diante do Benfica.

“Com certeza, vai ser um jogo muito difícil, o Benfica é uma grande equipe e vai nos trazer grandes dificuldades. Na temporada passada enfrentamos eles duas vezes e graças a Deus conseguimos somar pontos nos dois jogos, algo que é muito difícil de acontecer. Esperamos desempenhar, então, um grande futebol e jogando dentro de casa quem sabe conquistar uma vitória que seria importante demais para a gente nesse início de campeonato.”

Boa temporada individual

Em sua primeira temporada pelo Casa Pia, Sousa, aliás, também ganhou destaque individual. O zagueiro liderou diferentes estatísticas da equipe, entre elas desarmes, cortes, interceptações e passes longos certos, contribuindo para a permanência do clube na primeira divisão portuguesa.

Após uma pré-temporada considerada positiva, o defensor projeta uma evolução do Casa Pia na nova temporada. Para Sousa, o objetivo agora é buscar uma campanha ainda mais ambiciosa no Campeonato Português.

“Fizemos uma pré-temporada muito boa, conseguimos treinar bastante e, portanto, chegamos bem preparados. A liga é muito forte, temos grandes adversários, equipes bem qualificadas. Na última competição alcançamos o objetivo que era manter o time na primeira divisão. Agora temos o pensamento de quem sabe poder alcançar algo a mais, quem sabe brigar um pouco mais na parte de cima da tabela e vamos começar esse isso nesse jogo contra o Benfica”, concluiu.

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