Savarino sente dores e desfalca Fluminense na Libertadores

O Fluminense terá um desfalque importante para o jogo decisivo contra o Independiente Rivadavia, nesta terça-feira (18), fora de casa, pelas oitavas final da Libertadores. Afinal, o meia Savarino sentiu dores na panturrilha direita durante o treino deste domingo (16), no CT Carlos Castilho, e ficou no Rio de Janeiro. Dessa forma, o jogador vai ser submetido a um exame de imagem nesta segunda (17).

Savarino sofreu apenas uma contração muscular e não parece ser nada sério. Porém, o exame de imagem vai determinar a gravidade do problema e indicar o prazo de recuperação. O jogador, aliás, sofreu com dores na região durante a semana, o que prejudicou o desempenho nos treinamentos. O camisa 11 sequer saiu do banco de reservas na vitória sobre o Palmeiras, no sábado (15), no Maracanã.

Além de Savarino, o Fluminense também não vai contar com o meia Riquelme Felipe. O jovem, de 19 anos, sentiu dores no púbis após o treinamento realizado no CT Carlos Castilho, neste domingo (16). Dessa forma, também não viajou com a delegação. Vale lembrar que ele também não foi relacionado para o jogo contra o Palmeiras após comemorar a saída de Luis Zubeldía.

Contratado no início deste ano, Savarino custou 4,5 milhões de dólares (cerca de R$ 23 milhões) junto ao Botafogo, além do volante Wallace Davi, de 18 anos, em definitivo. O meia-atacante venezuelano assinou contrato até o fim de 2029. Revelado no Zulia, da Venezuela, ele teve passagens pelo Real Salt Lake, dos Estados Unidos, além do Atlético e Botafogo.





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