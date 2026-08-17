Destaque em goleada, Carrascal recupera prestígio no Flamengo

Carrascal voltou a brilhar pelo Flamengo. Após sofrer com suspensões e falta de sequência, o meia colombiano se destacou na goleada sobre o Mirassol por 5 a 1, neste último domingo (16), no Maião, pela 23ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, participou de três gols na partida e voltou a balançar as redes após mais de três meses.

A última vez que Carrascal marcou um gol aconteceu na vitória do Flamengo sobre o Grêmio por 1 a 0, no dia 10 de maio. Desde então, foram oito jogos de jejum ao longo de três meses. No período, o colombiano chegou a ser expulso na derrota para o Palmeiras por 3 a 0, o que lhe rendeu críticas pela quantidade de cartões vermelhos na temporada.

Após retornar da Copa do Mundo, Carrascal começou como titular em três dos últimos quatro jogos do Flamengo. Desde então, o meia colombiano participou de quatro dos últimos nove gols do Rubro-Negro. Na goleada sobre o Mirassol por 5 a 1, o jogador marcou uma vez e deu duas assistências, e foi o grande destaque da partida.

Além de participar diretamente de três gols na goleada sobre o Mirassol, Carrascal ainda criou duas grandes chances e deu quatro passes decisivos, segundo as estatísticas do “SofaScore”. O meia colombiano também acertou todas as finalizações no alvo (3). Com a boa atuação, o jogador recuperou o prestígio com o técnico Leonardo Jardim e tenta voltar ao mesmo nível de 2025.

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