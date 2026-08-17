Santos avalia poupar Neymar e outros titulares para duelo na Sula

O Santos começa nesta segunda-feira (17/8) a montar o planejamento para o duelo contra o Macará, na quinta-feira (20/7), pela volta das oitavas de final da Sul-Americana. Após vencer por 2 a 1 na Vila Belmiro, o Peixe precisa apenas de um empate para avançar às quartas, mas Cuca avalia preservar alguns titulares por causa da sequência de jogos.

A partida será disputada em Ambato, a 2.600 metros de altitude. Além disso, a delegação terá pela frente um voo direto de aproximadamente seis horas até Quito e, depois, uma viagem de quase três horas de ônibus até a cidade do confronto. Por isso, a comissão técnica considera a logística um fator importante na definição dos jogadores que viajarão.

O Santos também precisa administrar o calendário. Depois de enfrentar o Macará, a equipe recebe o Mirassol no domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Na sequência, terá três clássicos em pouco mais de uma semana, sendo dois contra o Palmeiras, pelas quartas de final da Copa do Brasil, nos dias 26 de agosto e 2 de setembro, e outro diante do Corinthians, pelo Brasileiro, no dia 30.

Quem pode ser preservado no Santos

Diante desse cenário, Neymar aparece como um dos principais candidatos a ficar em Santos. O camisa 10 atuou os 90 minutos contra Macará e Vasco, em partidas consecutivas. Assim, pode ganhar um período maior de recuperação para estar inteiro diante do Mirassol.

Gabriel Bontempo, que ficou fora do jogo deste domingo, também pode estar sendo preservado. A ideia é evitar desgaste desnecessário e preparar o jogador para a partida do fim de semana.

Por outro lado, Lucas Veríssimo pode voltar à lista. O zagueiro está em processo de transição física e deve começar a trabalhar com bola nos próximos dias. A comissão técnica ainda aguarda a reapresentação do elenco antes de definir a delegação que viajará ao Equador.

Apesar da possibilidade de poupar jogadores, Cuca reforçou a importância da classificação. Além de colocar o Santos entre os oito melhores da Sul-Americana, a vaga garante uma premiação de 700 mil dólares, cerca de R$ 3,6 milhões. O valor aparece como relevante diante da crise financeira do clube.

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