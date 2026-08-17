São Paulo lança terceira camisa exclusiva para o time feminino

O São Paulo apresentou oficialmente, nesta segunda-feira (17/8), uma novidade histórica para o futebol feminino do clube. Em parceria com a New Balance, o Tricolor lançou sua primeira terceira camisa desenvolvida exclusivamente para a equipe feminina. O uniforme faz parte da coleção DNA Tricolor, que resgata características de pioneirismo e vanguarda associadas à história são-paulina.

O modelo aposta no tom lilás e traz a flor de lótus como principal inspiração. A escolha representa força, resiliência e a capacidade de florescer mesmo diante de condições adversas. Por isso, elementos da flor aparecem em marca d’água ao longo da peça, que também apresenta um degradê na parte inferior.

Contudo, além do visual, a camisa conta com detalhes exclusivos. Afinal, o escudo do São Paulo aparece em TPU 3D e traz a inscrição “DNA Tricolor” em seu interior. O símbolo da New Balance utiliza o mesmo material. Além disso, a peça também aposta em poliéster reciclado e na tecnologia NB Dry, desenvolvida para facilitar a absorção da umidade.

Outro detalhe da nova camisa é o selo comemorativo da flor de lótus, acompanhado da frase “Somos Lótus, Somos Luta”, bordada no uniforme. A mensagem integra o conceito da campanha de lançamento e reforça a ideia de resistência presente na identidade da peça.

A campanha de divulgação contou com a participação da goleira Carlinha, da zagueira Tayla, da meio-campista Camilinha e da atacante Crivelari. A terceira camisa já está disponível nas lojas oficiais do São Paulo e da New Balance, tanto físicas quanto on-line. O modelo de jogadora custa R$ 449,99 e tem tamanhos do PP ao 3GG.

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