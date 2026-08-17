Brasileirão registra mais bola rolando com aplicação das novas regras

As novas regras para o futebol começaram a valer neste fim de semana na Série A do Campeonato Brasileiro e já mostraram impacto positivo. O principal efeito foi o aumento do tempo de bola em jogo: nas nove partidas da 23ª rodada entre sábado e domingo, a média chegou a 55 minutos e 29 segundos. O duelo entre Internacional e Remo completa a jornada nesta segunda-feira (17).

Antes da pausa para a Copa do Mundo, esse número era de 52 minutos e 54 segundos. O índice atual supera inclusive grandes ligas europeias, como a Premier League (55:23), a LaLiga (55:08) e a Serie A italiana (54:28).

“Esse primeiro fim de semana com a implementação das novas regras traz um balanço muito positivo. Ainda é prematuro falar em uma consolidação dos resultados, mas já foi possível perceber avanços importantes em diversos jogos”, afirmou o diretor de Arbitragem da CBF, Netto Góes.

“O aumento do tempo de bola rolando contribui diretamente para um jogo mais fluido, mais dinâmico e, principalmente, para a entrega de um produto cada vez melhor ao torcedor”, concluiu.

Além das medidas para dar mais ritmo às partidas, houve também a aplicação do chamado “protocolo Vini Jr” no duelo entre Vitória e Botafogo.

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“Estamos falando de uma mudança significativa, que exige adaptação de todos os envolvidos. Assim, contamos com a compreensão e a cooperação dos clubes, atletas e comissões técnicas. Esse primeiro fim de semana, aliás, demonstra que conseguimos avançar na construção de um jogo mais dinâmico, com mais bola em campo e uma experiência melhor para quem acompanha o Campeonato Brasileiro”, disse Sandro Meira Ricci, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF..

“Tivemos uma melhora, mas buscaremos um avanço ainda maior, principalmente com uma atitude mais proativa dos árbitros pra agilizar os reinícios das partidas e com um tempo de acréscimo mais consistente com o tempo perdido com jogo parado”, encerrou.

A partir da próxima terça-feira (18), aliás, as novas regras passam a valer também na Série B. A começar, portanto, pelo confronto Londrina x Atlético-GO. Outras competições nacionais, como a Copa do Brasil, tanto masculina quanto feminina, e o Brasileirão Feminino A1, também adotarão as mudanças.

As novas regras implementadas

Arremesso lateral em 5 segundos: O jogador deve repor a bola rapidamente após segurá-la.

O jogador deve repor a bola rapidamente após segurá-la. Tiro de meta em 5 segundos: O árbitro inicia a contagem; se o goleiro exceder o tempo, o adversário ganha escanteio.

O árbitro inicia a contagem; se o goleiro exceder o tempo, o adversário ganha escanteio. Substituição em até 10 segundos: O atleta precisa sair pelo ponto mais próximo, sem atrasar o jogo.

O atleta precisa sair pelo ponto mais próximo, sem atrasar o jogo. Um minuto fora após atendimento: Jogadores atendidos no gramado devem permanecer fora por 60 segundos.

Jogadores atendidos no gramado devem permanecer fora por 60 segundos. Atendimento ao goleiro; outro jogador fora: O técnico escolhe quem cumpre o minuto fora.

O técnico escolhe quem cumpre o minuto fora. Somente o capitão fala com o árbitro: Apenas um interlocutor por equipe durante toda a partida.

Apenas um interlocutor por equipe durante toda a partida. Cobrir a boca em discussão gera cartão vermelho: Conduta considerada antidesportiva, conforme o protocolo Vini Jr

Conduta considerada antidesportiva, conforme o protocolo Vini Jr VAR revisa segundo cartão amarelo: Expulsões por acúmulo de amarelos passam a ser checadas.

Expulsões por acúmulo de amarelos passam a ser checadas. VAR para escanteio concedido por engano: Aprovada para 2027, permitirá correção imediata sem atrasar o reinício

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