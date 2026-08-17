Palmeiras inicia semana procurando substituto para Andreas Pereira

O Palmeiras terá um desfalque importante para decidir uma vaga nas quartas de final da Libertadores. Expulso no jogo de ida contra o Cerro Porteño, no Nubank Parque, Andreas Pereira cumprirá suspensão nesta quarta-feira (19/8), às 19h, em Assunção. Principal garçom da equipe na temporada, o volante deixará uma lacuna no meio-campo em um momento de pressão, já que o Verdão acumula quatro partidas sem vencer, sua pior sequência em 2026.

Com a ausência, Abel Ferreira precisa definir quem ocupará a vaga no setor. Caso mantenha o esquema com três zagueiros e quatro jogadores no meio-campo, Emiliano Martínez e Lucas Evangelista surgem como as principais alternativas.

Emiliano pode atuar em sua posição de origem depois de aparecer na zaga em momentos de desfalques. Com o uruguaio no meio-campo, Marlon Freitas ganha mais liberdade para avançar e participar da construção ofensiva, enquanto o setor mantém maior proteção à defesa.

Já Lucas Evangelista mudaria menos a dinâmica da equipe. O camisa 30 tem boa qualidade no passe e já recebeu elogios de Abel, embora tenha passado boa parte da temporada como reserva.

Felipe Anderson e Mauricio também aparecem como possibilidades, mas oferecem características mais ofensivas. Nesse cenário, Marlon Freitas ficaria praticamente sozinho na proteção do meio-campo, o que poderia deixar o Palmeiras mais exposto diante do Cerro.

Palmeiras segue focado em decisão na Libertadores

O elenco se reapresentou no último domingo (16/7) e realizou uma atividade na Academia de Futebol. Abel terá mais dois treinamentos antes da viagem para Assunção. No primeiro jogo, Palmeiras e Cerro Porteño empatara em 1 a 1. Assim, quem vencer na capital paraguaia avança às quartas de final. Em caso de novo empate, a classificação será decidida nos pênaltis.

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