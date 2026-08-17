Vasco se afunda no Z4 e vê risco de rebaixamento aumentar

Sem vencer há sete jogos no Brasileirão, o Vasco se afundou na zona de rebaixamento. Após a derrota para o Santos por 3 a 0, neste último domingo (16), em São Januário, pela 23ª rodada, o Cruzmaltino perdeu um confronto direto e caiu para a penúltima colocação. Dessa forma, o risco de queda para a segunda divisão aumentou e ligou um alerta.

Na penúltima colocação com 22 pontos, o Vasco viu o risco de rebaixamento aumentar para 63,8%, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Há a possibilidade do risco aumentar, já que Internacional e Remo se enfrentam em confronto direto, nesta segunda-feira (17), às 20h (de Brasília), no Beira-Rio.

O Vasco ainda não venceu no Brasileirão desde a chegada do técnico Pedro Emanuel. Desde a chegada do treinador português, foram quatro jogos, dois empates e duas derrotas, além de um gol marcado e cinco gols sofridos. O próximo compromisso promete ainda mais dificuldades, afinal, encara o líder Palmeiras, no domingo (23), às 16h, fora de casa.

Com a derrota, o Vasco permaneceu com 22 pontos e caiu para o 19º lugar no Brasileirão. O Cruzmaltino volta a campo na próxima quinta-feira (20), às 19h (de Brasília), contra o Olimpia, do Paraguai, em Assunção, pelo jogo de volta das oitavas de final da Sul-Americana. Na ida, empate sem gols, em São Januário. Dessa forma, em caso de novo empate, a decisão vai ser nos pênaltis.

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