Benzema negocia rescisão com o Al-Hilal, da Arábia Saudita

Karim Benzema não deve permanecer no Al-Hilal, da Arábia Saudita, para a próxima temporada. Fora dos planos do técnico Simone Inzaghi, o centroavante francês negocia a rescisão do contrato, segundo o jornal espanhol “AS”. O clube saudita, aliás, vê o fim do vínculo de forma positiva e já tem um substituto na mira.
A situação, no entanto, não é simples. Afinal, a Liga Saudita paga parte do salário do astro francês. Dessa forma, eles também precisam concordar com os termos. Benzema exigiu receber o pagamento integral dos salários referentes a seu último ano de contrato na Arábia Saudita. O Al-Hilal e a liga, contudo, descartaram essa hipótese.
Benzema é considerado uma peça importante do projeto de imagem do Campeonato Saudita. Dessa forma, existe resistência sobre a sua possível saída. O técnico Simone Inzaghi, no entanto, não conta com o astro francês. O centroavante inglês Ollie Watkins, do Aston Villa, da Inglaterra, é o alvo favorito para substituir o jogador.
Contratado no início deste ano, Benzema assinou contrato até junho de 2027. Desde a sua chegada, disputou 14 jogos, marcou dez gols e deu cinco assistências. O craque francês joga no futebol saudita desde 2023, quando acertou com o Al-Ittihad. No rival do Al-Hilal, o centroavante marcou 54 gols e 17 assistências em 83 partidas.
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