Pai recentemente, Samuel Lino comemora gol para nova namorada

Vivendo uma boa fase dentro de campo pelo Flamengo, Samuel Lino também atravessa um momento especial na vida pessoal. No último domingo, durante a goleada por 5 a 1 sobre o Mirassol, o atacante comemorou um dos gols fazendo a letra “A” com as mãos, em referência à modelo e influenciadora Ana Costa, apontada como seu novo affair.

O relacionamento dos dois acontece à distância. Enquanto Samuel Lino mora no Rio de Janeiro, Ana vive em Portugal, país onde o jogador também morou anteriormente. Recentemente, a influenciadora esteve na capital fluminense e demonstrou carinho pela cidade. Além disso, embora mantenha um perfil discreto no Instagram, Ana é seguida por Victoria Caruso, mulher do goleiro Dyogo Alves, companheiro de Samuel no Flamengo.

De acordo com o jornal Extra, Ana costuma compartilhar registros de viagens, looks e músicas que escuta. Entre seus ídolos está o cantor Luan Santana. A portuguesa também acompanha Georgina Rodríguez, mulher de Cristiano Ronaldo, e recentemente passou a seguir as publicações de Virginia Fonseca.

Apesar da exposição causada pela comemoração de Samuel, Ana mantém uma postura discreta nas redes sociais e evita mostrar detalhes da vida pessoal. Ainda segundo o Extra, a influenciadora costuma compartilhar momentos da rotina e acompanha outras pessoas ligadas ao futebol, além de manter uma ligação especial com o Brasil após as recentes visitas ao Rio.

Samuel Lino foi pai recentemente

Além do novo momento na vida amorosa, Samuel Lino também vive uma nova fase na vida pessoal desde maio. No dia 16 daquele mês, nasceu seu primeiro filho, fruto do relacionamento com Camila Canuto. Os dois, entretanto, não publicaram registros juntos durante a gravidez, com exceção do chá revelação, compartilhado por Camila em fevereiro.

Camila se mudou para o Brasil naquele mês. Antes da gravidez, a influenciadora e chef de cozinha morava em Portugal e costumava viajar ao país apenas para visitar amigos e familiares. A gestação, inclusive, surpreendeu tanto Samuel quanto os torcedores. Camila descobriu a gravidez durante uma passagem pelo Brasil, quando os dois já não estavam juntos. Apesar disso, em julho do ano passado, eles viajaram de Lisboa para o Rio de Janeiro para acompanhar a apresentação de Samuel Lino no Flamengo.

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