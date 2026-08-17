City encaminha contratação de joia marroquina para substituir Rodri

O Manchester City avançou nas negociações para contratar Ayyoub Bouaddi, de 18 anos, e já trabalha com a possibilidade de contar com o meio-campista como substituto de Rodri. Segundo a BBC, o clube inglês está perto de chegar a um acordo com o Lille e pode desembolsar cerca de 100 milhões de euros (R$ 583 milhões) pelo jogador.

A negociação ganhou força diante da iminente saída de Rodri para o Barcelona. Com a transferência do espanhol cada vez mais próxima, o City pretende concluir a chegada de Bouaddi nos próximos dias. Aliás, os Citizens buscam encontrar uma solução para o setor antes do fechamento da janela.

Bouaddi nasceu em Paris, na França, mas tem pais marroquinos. O meia chegou a defender a seleção francesa sub-21 há pouco mais de quatro meses. Contudo, optou pela naturalização e escolheu representar Marrocos na Copa do Mundo de 2026.

No Mundial, o jovem ganhou destaque logo na estreia. Bouaddi foi um dos principais jogadores de Marrocos no empate por 1 a 1 com o Brasil e chamou atenção pela maturidade mesmo diante de adversários mais experientes.

Apesar da pouca idade, o meia já acumula três temporadas como profissional. Bouaddi estreou pelo Lille na temporada 2023/24 e, desde então, disputou 95 partidas pela equipe francesa. No período, registrou quatro assistências e ainda não marcou gols.

Agora, o Manchester City vê no jovem uma aposta para o futuro e, ao mesmo tempo, uma alternativa para preencher a lacuna deixada pela saída de Rodri. O clube inglês espera concluir o negócio em breve e transformar o destaque marroquino em uma das principais peças da próxima geração do elenco.

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