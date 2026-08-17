Nicole Bahls batiza cabrito de Vini Jr e recebe mãe do jogador

Nicole Bahls recebeu Fernanda Cristina, mãe de Vini Jr, na fazenda que mantém em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Durante a visita, a influenciadora apresentou à família o novo integrante do espaço: um cabrito que recebeu o nome do atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira.

“Hoje foi um dia ainda mais especial! Recebi minha amiga Fernanda aqui no sítio, junto com toda a sua família. E o dia ficou completo com o batizado do Vini Jr, meu novo cabritinho, que ganhou esse nome com muito carinho”, contou Nicole.

Nicole apresentou o animal nesta semana e explicou que decidiu homenagear Vini Jr. por sua admiração pelo jogador. A influenciadora, aliás, tem o hábito de batizar os bichos da fazenda com nomes de pessoas que admira e já escolheu outros ídolos para alguns dos animais.

“Vocês sabem que eu amo batizar os meus bichinhos com nomes de pessoas que eu admiro e gosto muito. Aqui já tem alguns bichinhos com nomes de ídolos, e esse cabritinho é em homenagem a um ídolo brasileiro”, afirmou.

Cabrito Vini Jr ganha “namorada” na fazenda

Além disso, Nicole aproveitou a presença de Fernanda para brincar sobre outro nome famoso que já foi homenageado na fazenda. Segundo a influenciadora, o cabrito Vini Jr. terá companhia de Virginia Fonseca, que também ganhou o nome de um dos animais do sítio. “Ele namora e a namorada dele já tem aqui na nossa casa. Ela é um doce de menina. O Vini Jr vai ser muito amado aqui como já é amado em todo o mundo. Só falta ele aprender a jogar bola, porque correr já sabe”, disse.

Na sequência, Nicole arrancou risadas ao imaginar a convivência entre os dois animais. A influenciadora brincou que Virginia já estará esperando pelo novo integrante da fazenda. “Ele vai ser muito feliz porque a Virginia vai estar aqui com ele”, brincou.

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