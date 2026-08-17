Fagner explica saída do Corinthians: “Pediram para sair por telefone”

Pouco mais de um ano e meio depois de deixar o Corinthians, Fagner reencontrou o ex-clube pela primeira vez. No último domingo (16/8), o lateral-direito ajudou o Cruzeiro a vencer por 2 a 1 na Neo Química Arena e, depois da partida, aproveitou o momento para revelar detalhes de sua saída do Parque São Jorge no início de 2025.

Na zona mista, Fagner afirmou que esperava mais transparência das pessoas que conduziram sua saída. Segundo o jogador, a versão passada na época criou a impressão de que ele havia decidido deixar o Corinthians por perder espaço no time, quando, na realidade, a antiga diretoria teria pedido sua saída.

“Eles deixaram de uma maneira como se eu tivesse pedido para ir embora porque tinha ido para a reserva, só que me pediram para sair daqui por telefone. Foi uma coisa meio chata. Acho que muitos torcedores do Corinthians não sabem disso, que fui pedido para me retirar por telefone, pois não fazia mais parte do time. E nunca falei mal de ninguém, não falei nada”, disse Fagner.

Apesar do desabafo, Fagner ressaltou que não pretende prolongar a discussão. Para ele, o mais importante era esclarecer o episódio para os torcedores que acompanharam sua trajetória no clube.

“Segurei isso até hoje, mas acho que o torcedor merece saber disso, pois nunca partiu de mim. Partiu da antiga diretoria, mas a gente põe um ponto final nisso. Acho importante o torcedor saber”, completou.

Fagner teve longa trajetória no Corinthians

Revelado pelo Corinthians, Fagner construiu uma longa história com a camisa alvinegra. Depois de passar por PSV, Vasco e Wolfsburg, o lateral retornou ao clube e conquistou dois Campeonatos Brasileiros e três Paulistas. Ao todo, disputou 578 partidas e ainda representou a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2018.

O jogador deixou o Corinthians por empréstimo ao Cruzeiro no início de 2025. No ano seguinte, rescindiu o vínculo com o clube paulista e assinou em definitivo com a equipe mineira. Em Belo Horizonte, começou como reserva de William, teve bons momentos no primeiro semestre de 2025, mas uma fratura na perna interrompeu sua sequência.

Na temporada atual, Fagner recuperou espaço e assumiu a titularidade com Artur Jorge. Aos 37 anos, soma 25 partidas e seis assistências, sendo o líder do elenco do Cruzeiro nesse quesito.

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