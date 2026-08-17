Futebol ganha moral, e SBT negocia competições para TV aberta

O esporte mostrou seu valor e agora vem ocupando cada vez mais espaço nos projetos a curto e médio prazo do SBT. Com transmissões ativas, a emissora da família Abravanel se movimenta a fim de priorizar o núcleo de futebol à produção de novelas, por exemplo, visando sobretudo o retorno publicitário de cada investimento.

A emissora entende que, hoje, a produção de novelas tem um custo elevado de investimento e falta de retorno publicitário. Por isso, deve dar uma “pausa” no ciclo das obras próprias para mudar o foco interno. Isso não quer dizer que as atrações estão descartadas, pois o canal ainda se interessa em parcerias para exibições de tramas, mas vê o mercado pouco acessível para tal.

O contexto favorece ainda mais o investimento no futebol, que, distinto às novelas, tem superado as expectativas de retorno. Ainda de acordo com a coluna F5, a emissora trabalha agora com foco total em renovar os direitos da Champions League e buscar um acordo com a CBF para transmissão da Copa do Brasil.

Futebol concede boa média ao SBT

A emissora já vinha acompanhando há um tempo os retornos dados pelo futebol, tanto de receita como de audiência. Antes mesmo da Copa do Mundo, por exemplo, o canal demonstrava um crescimento de 25% de apelo em horário nobre. O Mundial trouxe ainda mais surpresas à empresa, que passou a se concentrar mais neste núcleo.

O SBT transmite a Copa Sul-Americana até dezembro e mantém direitos da Champions League, com Tiago Leifert como narrador principal. A emissora inclusive fez uma proposta para Warner a fim de renovar o acordo de sublicenciamento da Liga dos Campeões até 2031 e, ainda segundo a coluna, há otimismo entre as partes.

A grande movimentação interna agora foca na compra dos direitos do mata-mata nacional, também com conversas em andamento. O canal estaria disposto a pagar cerca de R$ 150 milhões por um pacote secundário de partidas para TV aberta e aposta em um acordo com a CBF, que ainda analisa as ofertas de outras empresas.

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