João Cancelo rescinde com Al-Hilal e negocia com Barcelona

O Barcelona está perto de fechar mais uma contratação para a próxima temporada. O lateral-direito João Cancelo rescindiu o contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, e negocia em definitivo com o clube catalão, segundo o jornal espanhol “AS”. Aliás, existe otimismo pelo acerto entre as partes nos próximos dias.

João Cancelo defendeu o Barcelona por empréstimo na última temporada. O clube catalão tentou negociar um novo empréstimo, mas o Al-Hilal pediu 10 milhões de euros (R$ 60,1 milhões). Dessa forma, os catalães descartaram dar sequência. O lateral-direito, no entanto, desejava retornar e, por isso, negociou a rescisão.

Fora dos planos do técnico Simone Inzaghi para a próxima temporada, João Cancelo conseguiu antecipar a saída do Al-Hilal. Assim, ficou livre no mercado para negociar em definitivo com o Barcelona. O clube catalão tem a intenção de assinar contrato com o lateral português por duas temporadas.

Na última temporada, João Cancelo disputou 23 jogos, marcou dois gols e deu três assistências pelo Barcelona. O desempenho agradou o técnico alemão Hansi Flick, que pediu a permanência. Esta será a terceira passagem do jogador português no clube catalão, onde defendeu também em 2023/24, quando ainda pertencia ao Manchester City, da Inglaterra.

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