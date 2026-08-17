Raphael Veiga tem noite de gala no América e destaca evolução no México

Raphael Veiga viveu uma noite de protagonista no América-MEX. Na vitória por 3 a 0 sobre o Atlético San Luis, neste domingo (16/7), o brasileiro marcou um gol e distribuiu duas assistências. Depois da partida, o camisa 23 valorizou o desempenho coletivo e destacou a importância do resultado para a campanha do time.

“Foi uma vitória muito importante, principalmente pela forma como a gente jogou. Entramos concentrados, conseguimos controlar bem o jogo e fomos eficientes quando tivemos as oportunidades. Fico muito feliz por ter ajudado com um gol e duas assistências, mas o mais importante é o resultado e ver o time seguir na liderança. A gente sabe que o campeonato está só começando e que ainda temos muita coisa pela frente, mas o nosso começo é bem positivo e precisamos continuar assim”, afirmou.

Raphael Veiga cada vez mais adaptado ao México

Além de comentar a vitória, Veiga explicou como evoluiu desde a chegada ao futebol mexicano. O meia reconheceu que precisou de tempo para entender o novo estilo de jogo, adaptar-se ao clima e conhecer melhor os companheiros. Agora, depois de participar de uma pré-temporada completa, ele afirma que se sente mais preparado para a sequência.

“Quando eu cheguei, o time já estava no meio para o final da temporada e precisei me adaptar não somente ao grupo, mas ao sistema de jogo do futebol mexicano e ao clima. Mas agora pude fazer a pré-temporada com o elenco e isso ajuda bastante. Já me sinto muito mais adaptado ao futebol mexicano, à cidade, ao clube e aos meus companheiros. Como eu disse, ter conseguido fazer a pré-temporada durante a pausa para a Copa ajudou bastante, principalmente fisicamente. Estou me sentindo bem, confiante e muito animado para essa sequência. Temos objetivos grandes pela frente e quero continuar ajudando o América a brigar por todos os títulos que a gente está disputando”, completou.

Veiga chegou ao América no início deste ano, depois de construir uma trajetória de destaque com o Palmeiras. Agora, no futebol mexicano, o meia busca consolidar seu espaço e ajudar o clube a manter o bom início de campanha no Apertura.

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